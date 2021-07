Fans van Zuid-Korea kunnen terecht in de Korean Club van Avansstudenten Bengisu en Annelieke

Annelieke van Gorp (links) en Bengisu Onder (rechts)

Bengisu Onder en Annelieke van Gorp zijn helemaal dol op Zuid-Korea. Het land, de cultuur, de mensen: de eerstejaarsstudenten International Business vinden er eigenlijk alles mooi aan. Hun enthousiasme kunnen ze sinds kort kwijt in hun opgerichte Korean Club. Daarin hebben ze het over het Aziatische land en delen ze handige tips over het land naar de buitenwereld toe.

‘’Hebben we al bijna 500 volgers? Wow, dat wist ik niet! Ik wist dat we er heel wat hadden, maar zoveel in zo’n korte tijd had ik niet verwacht’’, zegt Annelieke verbaasd wanneer ze even op de Instagrampagina kijkt. ‘’Het laat denk ik zien dat we een club hebben opgericht waar mensen behoefte aan hebben. Mensen vinden het blijkbaar leuk om een plek te hebben waarin ze bij elkaar terecht kunnen om de cultuur en het land van Zuid-Korea te bespreken.’’

Fascinatie

De Bossche studenten richtten de Korean Club twee maanden geleden op. Dat deden ze op aanraden van een docent, die de twee voor een opdracht bij elkaar in de groep zette. ‘’Voor school moesten we allemaal een professional profile volgen. Wij kozen allebei Koreaans. Onze docent koppelden ons vervolgens aan elkaar, met het idee om zelf een Koreaanse club op te richten in het kader van het tweede profile’’, vertelt Bengisu. ‘’Na een kennismaking klikte het gelijk tussen ons, waarna we de club oprichtten. Omdat het ons zelf leuk leek, en omdat we anderen wilden informeren over het mooie land.’’

Annelieke van Gorp

Uitjes

In de club zitten zo’n zeven leden die de vaste kern vormen. Via Whatsapp, online en fysieke meetings en sociale media hebben ze veel contact met elkaar om het over alles met wat Zuid-Korea te maken heeft te hebben. ‘’We bespreken de popcultuur, series, films, mode, muziek en eten”, legt Bengisu uit. ‘’Een tijdje geleden zijn we naar Amsterdam gegaan om een Zuid-Koreaanse supermarkt te bezoeken. Daar kochten we allemaal traditioneel eten. Echt heel leuk.’’

Brazilië

Op hun Instagramaccount deelt de groep content over Zuid-Korea. Een aantal volgers van ze bestaat uit Avansstudenten, maar een groter gedeelte kennen de twee vriendinnen niet persoonlijk en komt uit andere landen. ‘’We hebben een actieve volger uit Brazilië, veel mensen uit Engelstalige landen en ook mensen uit Zuid-Korea zelf’’, vertelt Bengisu trots. ‘’Zij vinden ons via de hashtaghs die we gebruiken. We krijgen regelmatig dm’s waarin mensen zeggen het heel leuk te vinden wat we doen. Dat is leuk om te horen. Iedereen is bij ons welkom.’’

Taal

De club is bedoeld om informele dingen te delen over het land, maar is ook opgericht met een serieuzer doel. Over het land bestaan volgens de twee Avansstudenten namelijk best wat vooroordelen, die ze met informatieve content hopen te ontkrachten. ‘’Vaak zeggen mensen dat de Zuid-Koreaanse taal niet te onderscheiden is van het Chinees of Taiwanees, en dat het gek is als je naar series, muziek of films in die taal kijkt en luistert. Maar hier luisteren we toch ook naar Spaanstalige muziek, wat we niet helemaal verstaan?’’, zeggen de twee. ‘’Wanneer je je steeds vaker naar de taal luistert, herken je verschillen met andere talen. Daar maken we posts over.’’

Bengisu Onder

Jaartelling

‘’We plaatsen ook posts over de cultuur met do’s and dont’s, informatie over verschillende provincies en de jaartelling. In Zuid-Korea ben je wanneer je geboren bent al één. Dat is dus anders dan hier in Nederland. Onze posts zijn bedoeld voor liefhebbers en kenners van Zuid-Korea, maar ook voor mensen die er nog niet zoveel van weten.’’

De grote droom van Bengisu en Annelieke is om voor hun minor in het derde jaar naar Zuid-Korea te gaan. En als dat niet mocht lukken, dan toch in ieder geval voor een vakantie. De groep kan daarvoor nuttig zijn. ‘’Dat is een plek waar we tips aan elkaar kunnen vragen en een netwerk kunnen opbouwen. Een tijdje geleden stuurde een jongen uit Zuid-Korea ons een bericht. Hoe hij ons vond weet ik niet, maar in 2006 volgde hij ooit zijn minor bij Avans in Nederland. Nu spreken we hem weleens. Dat zijn dingen waar je iets aan kunt hebben in de toekomst!’’