Mbo’ers mogen langer twijfelen in hbo

Illustratie: Daan van Bommel

Doorstuderende mbo’ers krijgen meer tijd om te wennen aan het hoger beroepsonderwijs. Als ze binnen een jaar afhaken, hoeven ze hun aanvullende beurs en ov-studentenkaart niet terug te betalen.

Hiervoor heeft demissionair minister Van Engelshoven een wetsvoorstel op stapel staan. Het komt deze week online: iedereen kan dan verbeteringen voorstellen voordat het naar de Tweede Kamer gaat.

Normaal gesproken mogen eerstejaars tot 1 februari kijken of hun opleiding bevalt. Als ze voor die datum afhaken, hoeven ze hun aanvullende beurs en ov-kaart niet terug te betalen. Maar mbo’ers gaan dus iets langer de tijd krijgen.

Financieel risico

Dit plan kondigde de minister afgelopen oktober aan in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau. Ook de regeringspartijen steunden het idee.

De reden: sinds het afschaffen van de basisbeurs beginnen minder mbo’ers aan het hoger onderwijs. Bovendien stoppen ze vaak in het eerste hbo-jaar. Kennelijk zijn sommigen van hen bang voor het financiële risico, is de analyse.

“Zo kunnen we heel gericht iets repareren”, zei de minister in het interview. Maar voor komend studiejaar is het al te laat. Eerder dan september 2022 zal het wetsvoorstel niet van kracht zijn.