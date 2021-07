Philippe Raets nieuwe voorzitter Avans Hogeschool

Philippe Raets

Philippe Raets is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Avans. Per 1 september volgt hij Paul Rüpp op, die in maart zijn vertrek aankondigde.

Raets is nu nog collegevoorzitter van ROC Zadkine, een mbo-instelling in de regio Rotterdam. Daarvoor was hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. Hij werkte in het verleden bij de rijksoverheid, gemeenten en onderwijsinstellingen, onder andere als waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn opleiding volgde hij aan de Universiteit Utrecht en de Belgische Université catholique de Louvain.

‘Groot onderwijshart’

De Raad van Toezicht van Avans is ervan overtuigd een uitstekende bestuurder voor Avans te hebben gevonden. Voorzitter Ruud Vreeman: “Raets combineert een indrukwekkende staat van dienst in het publieke domein met een groot onderwijshart en een creatieve geest. Met zijn brede ervaring en zijn oog voor de studenten, medewerkers en actuele grote maatschappelijke opgaven, is hij bij uitstek geschikt om samen met de andere collegeleden Jacomine Ravensbergen en Sarah Wilton leiding te geven aan de implementatie van de Ambitie 2025.”

Raets geeft aan zeer verheugd te zijn met zijn benoeming bij Avans. “Een prachtige, ambitieuze onderwijsinstelling in een ondernemende en dynamische regio. Samen met collega CvB-leden Sarah en Jacomine en met de 3.300 Avansmedewerkers wil ik aan de slag om de Ambitie 2025 ten volle te realiseren.”

Vertrek

Huidige collegevoorzitter Paul Rüpp vertrekt in september na twaalf jaar bij Avans. Hij gaat zich onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten. “Je neemt als bestuurder de hele dag beslissingen. Dit was de moeilijkste. Ik heb er dan ook lang over nagedacht. Maar het moment is goed: het fundament is ongelooflijk stevig en de eerste stappen in het verwezenlijken van de nieuwe, zeer uitdagende ambitie zijn gezet”, liet Rüpp toen weten.