Protesten in Den Haag tegen bezuiniging en collegegeld-in-coronatijd

Illustratie: Janine Jansen

Universiteiten en vakbonden protesteerden vanmorgen in Den Haag tegen een bezuiniging van 149 miljoen euro op mbo en hoger onderwijs. Een groep studenten eiste collegegeld terug en bood een petitie aan met 52 duizend handtekeningen.

Vandaag praat de Tweede Kamer urenlang met minister Van Engelshoven over corona, het mbo en het hoger onderwijs. Dat is de aanleiding voor de twee demonstraties.

De universiteiten en vakbonden willen geen bezuiniging van 149 miljoen euro, maar geld erbij: 1,1 miljard euro per jaar. Dan pas zitten ze op een ‘normaal academisch peil’, zeggen ze. Ze delen symbolische waterflesjes uit.

Die 149 miljoen euro wordt uitgesmeerd over verschillende jaren en komt voor de helft voor rekening van de universiteiten. Het zou slechts om een ‘technische’ bezuiniging gaan, zei de minister eerder. Niemand zou van plan zijn echt te bezuinigen.

Foto: Twitter VSNU. V.l.n.r.: Marijtje Jongsma (AOb), Jan Paternotte (D66) en Pieter Duisenberg (VSNU).

Het geld is nodig voor de coronasteunmaatregelen voor studenten. Een deel van hen krijgt langer recht op studiefinanciering en een ov-studentenkaart. Die steun valt niet helemaal binnen de 8,5 miljard euro aan coronamaatregelen voor het onderwijs.

Compenseer Collegegeld Nu

Tegelijkertijd overhandigt een groep studenten een petitie aan de Tweede Kamer die bijna 52 duizend keer is ondertekend. Dat gebeurt eerst online en later vandaag in het echt. Ze willen “volledige compensatie van les- en collegegeld dat betaald is in de pandemie”.

De actiegroep CCN (Compenseer Collegegeld Nu) krijgt steun van enkele lokale studentenbonden en de SP-jongeren. De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb zijn er niet bij betrokken.

Foto: Twitter ROOD Nijmegen. Actievoerders CCN afgelopen vrijdag.