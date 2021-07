Studeren in coronatijd: zo beleefden eerstejaarsstudenten hun eerste jaar op Avans

Twan van Heumen (links) en Rinske Meeringa

Ze worden ook wel de ‘genaaide generatie’ genoemd; jongeren die dit jaar met een studie zijn begonnen. De afsluiting van hun middelbareschooltijd was niet zoals ze hoopten en corona boorde ook nog de examenreis en het gala door hun neus. Punt volgde het hele collegejaar een groepje eerstejaarsstudenten. In deze laatste aflevering blikken we met ze terug. Hoe beleefden de vier hun eerste jaar op de hogeschool?

Norah van de Schraaf, Pabostudent in Breda

“Ik heb net vakantie en als het goed is ook mijn propedeuse gehaald!”, vertelt Norah breed lachend wanneer gevraagd wordt hoe het met haar gaat. “Ik wacht nog op de uitslag van twee verslagen, maar ik verwacht dat die goed zijn. Dat is echt heel fijn.”

Nieuwe vrienden

De eerstejaarsstudent blikt terug op een bewogen, maar leuk eerste jaar bij Avans. De eerste twee periodes vond ze achteraf gezien wat minder, maar daarna werd het beter. “Het groepje vrienden dat ik in de eerste periodes maakte, stopte met de opleiding. Dat was ook in de tijd dat we een nieuwe klas kregen. Gelukkig maakte ik daar al snel nieuwe vrienden”, vertelt Norah.

Norah van de Schraaf

Tekeningen

De leukste tijd in haar eerste jaar vond ze de stages die ze liep. Ze maakte lange dagen en kwam vaak afgepeigerd thuis, maar dat was het meer dan waard. “Ik heb veel geleerd en vond het heel leuk om met de kinderen te werken. Zij vonden het ook leuk dat ik er was. Dat bleek wel bij mijn afscheid, toen ik een hoop cadeautjes en tekeningen kreeg. Je bouwt toch een band op met die kinderen, dus het was jammer dat het erop zat.”

Pabo-kamp

Het vele online onderwijs viel voor Norah uiteindelijk wel mee. Het ging haar best goed af, al hoopt ze dat er volgend jaar meer fysiek onderwijs mogelijk is bij Avans. Ook hoopt ze dat het introductiekamp van de Pabo fysiek door mag gaan, waar ze als begeleider aan meedoet. “In eerste instantie gingen we uit van een online editie, maar de laatste tijd lijkt het erop dat het fysiek door mag gaan. Het wordt steeds tastbaarder en daar kijk ik echt naar uit.”



Eerst gaat ze genieten van haar zomervakantie. “Al ga ik veel werken bij de Jumbo en bij een pop up-strandtent op een industrieterrein hier in Goes”, vertelt Norah, die nu al uitkijkt naar volgend collegejaar.

Jesse Vermeulen, student HBO-rechten in Den Bosch

Jesse Vermeulen

“Alle studiepunten zijn binnen, dat betekent dat ik mijn P heb gehaald!”, vertelt Jesse blij. Waar hij ook blij mee is, is dat hij er in zijn eerste jaar achter kwam dat de studie echt zijn ding is. “Ik zit op de goede plek. De vakken bevallen me goed. Vooral burgerlijk recht en arbeidsrecht interesseren me”, blikt hij terug.

Teams

In een eerder interview met Punt vertelde Jesse dat het contact leggen met studiegenoten lastig is via Teams. Maar hij heeft er vertrouwen in dat dat in het tweede jaar wel goedkomt. “Als we weer meer les krijgen op locatie, denk ik dat we elkaar als studiegenoten heel wat beter leren kennen. Daar heb ik zin in.”

Jesse kijkt uit naar zijn tweede jaar, maar blikt ook alvast vooruit naar het derde jaar, het jaar waarin hij stage gaat lopen. “Omdat ik burgerlijk recht en arbeidsrecht zo leuk vind, zou het zomaar kunnen zijn dat ik bij een advieskantoor of gemeente terecht kom.”

Twan van Heumen, student International Business in Den Bosch

Ook Twan heeft zijn propedeuse waarschijnlijk gehaald en mag met vakantie. Die is volgens hem welkom ook. “Ik heb veel thuisgezeten en vond de lockdown in de winter best zwaar zonder leuke dingen om te doen”, vertelt hij. “Dat ik mijn eerste jaar op Avans nu goed heb afgerond en dat we weer dingen mogen ondernemen, doet me goed. Ik ga met vrienden naar Drenthe, daarna naar Parijs en later ook nog een keer naar Spanje. Daar heb ik echt veel zin in. Even ontspannen om daarna weer fris aan een nieuw jaar te beginnen!”

Twan van Heumen

Tricky

De student International Business vond de stof in zijn eerste jaar soms best lastig. Zijn studie vroeg van hem dat hij veel zelf uitzocht. “Dat was soms tricky, maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb veel hulp gehad van mijn studiegenoten en ook van docenten, die goed te benaderen waren”, vertelt Twan. “Vooral vakken als identification vond ik pittig. Daar werkte je veel met data en dat was nieuw voor me. Gelukkig heb ik ook dat vak goed afgesloten.”

Ook de online colleges vielen Twan zwaar. Als bevlogen student houdt hij ervan om zich te laten horen in lessen en veel vragen te stellen, maar vanachter zijn computer deed hij dat minder. “Daarom ben ik heel blij dat het eerste semester volgend jaar volledig fysiek plaatsvindt”, vertelt de student opgelucht, die al met al terugblikt op een geslaagd jaar in Den Bosch. “Ik heb leuke vrienden gemaakt, vind de studie heel interessant en kijk uit naar volgend jaar.”

Dat komt mede door het introfestival, dat ook voor dan tweedejaarsstudenten te bezoeken is. “Dat hoort er toch bij als je gaat studeren. Dat we dit jaar niet konden gaan vond ik jammer, dus het is leuk dat we alsnog mogen!”

Rinske Meeringa, student International Business in Den Bosch

Rinske, die ook haar P op zak heeft, kijkt terug op een apart jaar. “Door het coronavirus ben ik maar zo’n vijftien keer op locatie geweest om fysieke lessen bij te wonen”, vertelt ze. Toch heeft ze het wel erg naar haar zin gehad. “Van al die keren dat we fysiek op locatie waren, ben ik maar twee keer direct na de les naar huis gegaan. De andere keren bestelden we pizza met z’n allen of gingen gezellig het terras op.”

Rinske Meeringa

Ze is nu al aan het duimen dat versoepelingen het toelaten dat ze volgend studiejaar in haar tweede semester op buitenlandstage kan gaan. “Ik wil het liefst een leuke stage binnen Europa vinden. Hopelijk houdt het virus zich een beetje rustig. Als het onzeker blijft hoe dat verloopt, ga ik helaas niet naar het buitenland in het tweede jaar.” Maar eerst begint Rinske na de zomervakantie aan het project Dealmaking en het vak Frans dat ze heeft gekozen.