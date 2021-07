Timo komt er tijdens afstuderen achter wat vroeger zijn lievelingseten was én wint De Vaan prijs

Timo Meijs krijgt de oorkonde uitgereikt tijdens zijn diploma uitreiking. Foto: Ruben Swart

Behalve zijn diploma kreeg Timo Meijs, net afgestudeerd bij Communication & Multimedia Design in Den Bosch, ook de ‘De Vaan’ overhandigd. Die ontving hij voor zijn afstudeerproject Missing Pages, een app en animatie gebaseerd op zijn eigen verleden in pleeggezinnen. Pleegouders kunnen in de app herinneringen vastleggen voor hun pleegkinderen, iets wat hij zelf vroeger ook graag had gewild. “Door het gebrek aan herinneringen weet je niet waarom je bent zoals je bent.”

“Op simpele vragen als wat mijn lievelingseten was en wat voor gekke dingen ik deed als kind, had ik geen antwoorden. Ook had ik geen foto van hoe ik eruitzag”, begint Timo Meijs zijn verhaal. Sinds zijn negende ging hij van pleeggezin naar pleeggezin en had hij zo’n dertien verschillende woon- en verblijfplaatsen. Die ogenschijnlijk ‘kleine’ herinneringen die je ouders je vertellen en die vanzelfsprekend zijn, heeft Timo niet. Hij beseft daarom des te meer dat ze van onschatbare waarde zijn. Hij besloot zijn pleeggezinverleden als onderwerp te gebruiken voor zijn afstudeerproject.

Dossiers met daarin verschillende woonadressen en namen van pleegouders, bestaan wel. Maar daar komt Timo pas achter als hij ‘zijn verleden’ opvraagt bij zijn pleegzorgorganisatie. “Daar bleken helaas delen uit te missen waar ik zelf naar op zoek moest.” Hij vond dat dit anders moet. Dat Timo op zoek was naar zijn persoonlijke verhaal, maar eigenlijk juist iets vond wat voor andere pleegkinderen relevant is, vindt hij niet erg. “Ik kan me goed voorstellen dat pleegkinderen zich door het gebrek aan herinneringen weleens afvragen: wie ben ik eigenlijk? Dat is verdrietig en moet beter kunnen.”

Missing Pages

Een fotomap is er wel in de ‘pleeggezinwereld’, maar die vraagt veel creativiteit en tijd van pleegouders. Daar kwam Timo achter toen hij in gesprek ging met een groepsleider van een woongroep waar hij woonde. Zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk herinneringen vastleggen, bleek waar pleegouders behoefte aan hebben. En dat kan straks, in Timo’s app Missing Pages. De app geeft suggesties aan pleegouders waarmee ze worden geprikkeld om herinneringen vast te leggen.

“Vragen als ‘wat was de leukste gezinsactiviteit deze week?’, of ‘wat heeft het kind voor nieuws geleerd vandaag?’ kunnen beantwoord worden door de pleegouders. Zij hoeven dus niet zelf een verhaaltje te bedenken en op te schrijven, maar krijgen gerichte vragen. Daardoor worden de vastgelegde herinneringen uiteenlopend en specifiek”, legt Timo uit.

De Vaan

Voor veel studenten en alumni binnen de opleiding was Robert de Vaan, naar wie de afstudeerprijs is vernoemd, een bekend gezicht. Hij heeft op diverse aspecten veel betekend voor de opleiding. Zo was hij bijvoorbeeld de spin in het web voor de social kanalen en het naar buiten brengen van de verhalen van de opleiding.

“Het winnen van de afstudeerprijs voelt voor mij een beetje alsof ik de opleiding helemaal heb uitgespeeld”, vertelt Timo. “Ik had wel het gevoel dat ik met mijn app en onderzoek een afstudeerproject neerzette dat impact maakte, maar dat mijn werk bekroond werd met de De Vaan prijs, zag ik niet snel aankomen. Het geeft veel voldoening en is een waardering voor mijn werk.”

Lievelingseten

Inmiddels is de pas afgestudeerde in gesprek met een partij die toekomst ziet in zijn app. “Ik hoop daarmee de app verder te kunnen ontwikkelen zodat die daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden.” En op de persoonlijke vragen die hij zich voorafgaand aan zijn afstudeeronderzoek stelde, kreeg Timo ook antwoord. Zijn lievelingseten van vroeger? Dát is namelijk een Nigeriaans gerecht genaamd garri én macaroni.