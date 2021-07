Voel je vitaler door de Avans Vitality Week

Bron: Werkgroep Avans Vitality Week

Kun jij op het gebied van lichamelijk en fysiek welzijn wel een steuntje in de rug gebruiken, omdat je niet weet waar je moet beginnen om je vitaler te voelen? Avans organiseert in september de Avans Vitality Week. “Het draait ook om ontspanning, balans en zingeving.”

“Om goed te kunnen functioneren tijdens studie of werk heb je meer nodig dan een lichamelijke gezondheid”, vertelt John Dierx, lector bij het lectoraat Leven Lang in Beweging. Volgens hem wordt dat nog weleens onderschat en daarom organiseert hij samen met een werkgroep de Avans Vitality Week voor studenten, docenten en medewerkers van de hogeschool.

Tijdens een congres in Nieuw-Zeeland woonde Dierx een symposium bij over een healthy university. “Ik raakte geïnspireerd om dat ook op te zetten in Nederland. Ik legde het idee voor aan CvB-lid Jacomine Ravensbergen, die meteen enthousiast was. Samen met een werkgroep ben ik gaan brainstormen en prikten we een datum om de week te organiseren.”

Niet alleen een appeltje eten

Dierx vindt het belangrijk dat Avansstudenten, medewerkers en docenten weten dat gezondheid niet alleen gaat over een appeltje eten en genoeg bewegen. “Het draait ook om ontspanning, balans en zingeving.” Dierx benadrukt: “Het is niet zweverig, maar juist heel laagdrempelig.”

Het programma van de Avans Vitality Week is opgebouwd rondom vijf thema’s. Iedere dag wordt er één behandeld aan de hand van workshops en lezingen, zowel on- als offline. “Daarnaast kunnen deelnemers meedoen aan een gratis health check, uitgevoerd door studenten Fysiotherapie.”

Move Challenge

In aanloop naar de Avans Vitality Week kunnen deelnemers zich aanmelden voor de Move Challenge. In teamverband ga je een onderlinge strijd aan om zoveel mogelijk kilometers te maken door te wandelen, hardlopen, fietsen, skeeleren of e-biken. Het team dat op 24 september de meeste kilometers heeft gemaakt, wint een bedrag dat geschonken wordt aan een goed doel.

Vanaf vandaag kun je je hier inschrijven om mee te doen aan de Avans Vitality Week.