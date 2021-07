Waar kunnen we in de Avanssteden deze zomer nog wél naartoe?

In en rondom je studentenstad in de zomervakantie.

Foto: Scott Webb via Pexels

Had je al kaartjes voor Milkshake Festival of Solar Weekend? Balen! Tot 13 augustus gaan grootschalige evenementen – waaronder deze festivals – niet door. Ook daarna staan festivals met meer dan duizend bezoekers op losse schroeven door de nieuwe verscherpte coronamaatregelen. Maar niet getreurd: komende weken zijn er toch nog leuke evenementen te bezoeken in de Avanssteden.

In Tilburg gaat de vakantiekermis van 16 juli tot en met 25 juli door. Al wordt de opzet van dit evenement dit jaar anders. Er is bijvoorbeeld geen plek meer voor de biertent.

Het evenement Bij ons in Breda gaat door. Tot eind juli zijn er optredens van Racoon, Di-rect, Guido Weijers en nog veel meer artiesten. Dit muzikale evenement werkt met vaste zitplaatsen en daardoor kan iedereen anderhalve meter uit elkaar zitten.

Liefhebbers van oude lp’s en cd’s kunnen terecht op de Roosendaalse Platenbeurs. Op 17 juli kun je op de Markt in die stad langs verschillende kraampjes struinen. Mocht je de 17e niet kunnen dan kun je ook op 12 augustus naar de Tilburgse Platenbeurs. Midden tussen de terrasjes op het Pieter Vreedeplein kun je op zoek gaan naar je favoriete lp of cd.

Sunset Cinema; naar de buitenbioscoop in Breda! Op verschillende locaties in de stad kun je met de ondergaande zon genieten van een film. Dinsdag 20 juli draait om 22.00 uur bij Podium Bloos de film Ema. Op vrijdag de 30e wordt van 21.30 tot 23.30 uur de film Gegen die Wand vertoond. Die kun je buiten zien bij Chassé Promenade.

In Den Bosch kun je een bezoek brengen aan het theaterfestival Boulevard. Van 5 tot en met 22 augustus kun je genieten van muziek, dans, theater. Het festivalhart is in het Zuiderpark in Den Bosch.