Avans danst met zanger Paul Sinha het nieuwe studiejaar in

Avans Hogeschool luidt het nieuwe schooljaar in met een heuse muziekclip van zanger Paul Sinha. Speciaal voor de studenten schreef hij het nummer: ‘Nu ik jullie zie’. De clip is vanaf vandaag te zien. Deze is opgenomen op de Hogeschoollaan in Breda.

In het diepste geheim ging de hogeschool de samenwerking aan met de bekende Paul Sinha. Hij werd benaderd door Avans om een nummer te schrijven. De clip slaat volgens de artiest de spijker op zijn kop. “Studenten kunnen weer terug naar college, ze kunnen weer samenzijn. Ik heb zelf aan de Herman Brood Academie gestudeerd en weet hoe waardevol het is om met elkaar de stad in te gaan en op feestjes elkaar te zien.”

Philippe Raets en zanger Paul Sinha op de Hogeschoollaan in Breda

Guilty pleasure

Nieuwe voorzitter van Avans Hogeschool Philippe Raets: “De start van het nieuwe schooljaar is zo’n belangrijk moment. En om dit moment met een videoclip te markeren is zeer waardevol. Het geeft je opnieuw energie.” Bovendien is Raets stiekem ook blij dat Sinha dit heeft willen doen. Raets: “Mijn guilty pleasure is Roxeanne Hazes en Tabitha. En laat het nu juist zo zijn dat hij met deze artiesten ook nummers heeft gecomponeerd.”

Het componeren van dit nummer ging snel. “In anderhalf uur tijd had ik de eerste versie al op papier.” Avans mocht ook thema’s aandragen. “Dat is gelukt, op een thema na… zingen over broodjes worst, dat doe ik niet”, lacht Sinha. Uit navraag blijkt dat broodjes Unox bij Avans als warme broodjes over de toonbank gaan. Deze lekkernijen zijn een van de bestverkochte broodjes van de hogeschool.

Project

Paul Sinha is vooral bekend van sociale media. Hij is zanger, producer en acteur. Een van zijn bekendste nummers is ‘Eigenlijk wel’. In juni van dit jaar ontving hij de Gouden Award. Met deze clip is hij weer een ervaring rijker. “Ik vond het bijzonder om zo projectmatig te werken, speciaal voor Avans. Maar natuurlijk is dit lied voor iedere student of leerling waar dan ook.”