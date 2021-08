‘Meer plek nodig bij studentenverenigingen’

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) wil dat studentenverenigingen meer leden kunnen aannemen. Door de grote belangstelling in coronatijd moeten ze nu te veel studenten weigeren.

De introductieweken zijn nog niet eens allemaal achter de rug, maar het is de LKvV al duidelijk: voor het tweede coronajaar op rij loopt het storm bij studentenverenigingen. Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen al met vijftig procent en ook dit jaar worden het er “sowieso weer meer dan vóór coronatijd”, stelt LKvV-voorzitter Denise van de Sant. “Studenten zijn het thuiszitten beu en willen via studentenverenigingen hun sociale leven op peil houden.”



Uitgeloot

De koepelorganisatie voor studentenverenigingen is blij is met de grote animo voor studentenverenigingen, maar ziet ook dat het voor problemen zorgt. Sommige eerstejaars worden wel drie keer uitgeloot voor een vereniging. “Dat is heel frustrerend als je net gaat studeren”, zegt Van de Sant. “Het liefst bieden we iedereen een plek.”

De LKvV wil daarom in gesprek met universiteiten en gemeenten om te kijken of er meer plekken of nieuwe verenigingen bij kunnen komen. “Zonder financiële steun en de instemming van instellingen en gemeenten is het lastig om verenigingen op te richten of uit te breiden.”



Fysieke activiteiten

De deels weer fysieke introductieweken zijn met name van belang voor de kleine, minder bekende, verenigingen om zich in de kijker te spelen bij nieuwe studenten. Die kunnen de sfeer proeven bij een vereniging en kijken of ze zich er thuis voelen.

Ook voor grote verenigingen zijn de introductieweken van belang, maar die hebben ze minder hard nodig om leden te trekken, want: “ze lopen echt over” volgens de LKvV. Zo moest de Rotterdamse vereniging Laurentius afgelopen week een ledenstop invoeren vanwege “bizar veel aanmeldingen”.