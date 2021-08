Toch een introfeestje voor eerstejaars met het silent disco-festival van Studance in Rosmalen

Archieffoto Studance

Nieuwe eerstejaarsstudenten die balen dat de uitgestelde INTRO Festivals deze en volgende week niet doorgaan, kunnen deze week tóch feesten: Studance organiseert donderdagavond een silent disco-festival in Rosmalen. Er is plek voor 750 studenten.

‘’We zijn heel blij en trots dat we dit hebben kunnen regelen, om zo de eerstejaarsstudenten toch een mooi feest te kunnen aanbieden’’, zegt Martin van Dommelen, bestuurder bij Studance en tevens Avansstudent enthousiast. Toen zijn collega’s en hij onlangs vernamen dat de HBO Intro Festivals voor het tweede jaar op rij niet doorging in september, staken ze de koppen bij elkaar. Konden zij zelf geen alternatief evenement organiseren? ‘’Dat was lastig, maar bleek toch mogelijk toen we van Autotron in Rosmalen hoorden dat we er een feest mochten organiseren. Het ging heel abrupt, we waren en zijn er heel druk mee bezig nu.’’

‘Student-sound’

Bij het silent disco-festival, dat van 6 tot 11 uur ’s avonds duurt, kunnen 750 studenten via koptelefoons naar verschillende artiesten en kanalen luisteren. Volgens Martin wordt het een avond met een ‘typische student-sound’. ‘’Verwacht carnavalsmuziek, urban, house en reggaeton. Feestmuziek, die je ook op een normale uitgaansavond hoort.’’

Verantwoord feesten

Tijdens het evenement hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daar staat tegenover dat aanwezigen een negatief testbewijs moeten overleggen of een vaccinatiebewijs. ‘’Zo hopen we verantwoord een mooie avond te kunnen neerzetten voor studenten die nu het HBO Intro Festival mislopen en daardoor een wat mindere intro dan normaal hebben’’, aldus de derdejaarsstudent Business Innovation in Den Bosch, die met het feest de stad Den Bosch op de kaart zetten als echte studentenstad.

‘’Den Bosch heeft geen Universiteit, waardoor we als Den Bosch een beetje achterlopen op steden als Breda, Eindhoven en Tilburg. We willen laten zien dat Den Bosch, waar Rosmalen deel vanuitmaakt, ook héél leuk is voor nieuwe studenten, al is iedere student natuurlijk van harte welkom.’’

WINTRO-festival

De INTRO Festivals die jaarlijks worden gegeven, zijn door de huidige coronamaatregelen uitgesteld naar december. Dan wacht het ‘WINTRO-festival’, een verlaat introfestival geheel in winterstijl.

Wil je donderdag naar het feest toe? Via deze link kun je tickets kopen. De presale-tickets zijn al uitverkocht. Heb je nog geen vervoer? Studentenvereniging S.V. Animoso heeft een partybus vanuit Den Bosch geregeld. Meer info daarover vind je hier.