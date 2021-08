Van Engelshoven: onderwijs gaat niet dicht in vierde golf

Foto: Ministerie van Onderwijs

Het hoger onderwijs gaat de deuren niet meer sluiten, ook niet in een vierde golf van coronabesmettingen. Dat zei demissionair minister Van Engelshoven vandaag bij de opening van het studiejaar van Zuyd Hogeschool.

“Mijn antwoord daarop is nee”, zei Van Engelshoven tegen de lokale omroep 1Limburg. “Dat gaat we gewoon niet meer doen.” In het uiterste geval kan het kabinet toegangsbewijzen verplicht stellen. Dan kunnen studenten en medewerkers alleen nog op de campus komen als ze gevaccineerd of getest zijn. Die regelgeving zit al “in haar achterzak”, zei de minister, maar ze hoopt dat die niet nodig zal zijn: “Het is een heel zwaar middel.”

Testen

De minister roept studenten op zich te laten vaccineren, “en als dat nou echt niet kan: laat je testen.” Er zijn bovendien gratis zelftests beschikbaar. “Het helpt ons enorm als zoveel mogelijk studenten twee keer in de week die test doen.”

Later sprak ze in het Engels voor een groep aanwezigen bij het Limburgse conservatorium. Ze liet weten hoe blij ze was dat het onderwijs weer face-to-face door kon gaan en dankte iedereen voor de inspanningen van de afgelopen tijd.

“Let us continue to work together and do everything we can to hold onto our renewed freedom”, zei ze, verwijzend naar de vaccins, zelftests en andere voorzorgsmaatregelen. Verder brak ze onder meer een lans voor internationale samenwerking in onderwijs en wetenschap.

Painful

En de cultuursector, waarin de optredende studenten terecht zullen komen? Het is “truly painful” hoe hard de cultuur getroffen wordt, zei de minister, en daarbinnen met name de zzp’ers. Maar ze heeft haar best gedaan om hen te laten delen in de miljarden aan steunmaatregelen, voegde ze eraan toe.

Ondanks die steun kan de overheid volgens haar niet alle pijn verzachten. Bovendien kwamen er in de crisis structurele problemen aan het licht, stelde ze, en het volgende kabinet zou iets moeten doen met alle adviezen en analyses die er nu liggen. “I sincerely hope it will rise to the challenge.”