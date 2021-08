Zo begin je fris en fruitig je nieuwe studiejaar

Foto door Ketut Subiyanto via Pexels

Je vakantie is ten einde. Dat betekent ook dat je vanaf vandaag weer vroeg opstaat voor college, stage of je afstudeeropdracht. Met deze tips sta jij -hopelijk- fris en fruitig naast je bed als de wekker gaat.

Hit the button (in één keer uit)

Hoe verleidelijk het ook is, snoozen moet je echt even vermijden. Sta op zodra je wekker afgaat want iedere keer dat je op de snoozeknop drukt, wordt het moeilijker om je warme bed uit te komen. Moeite mee? Zet je wekker ver van je bed vandaan, zodat je móét opstaan om ‘m uit te zetten. En niet weer in bed kruipen dan, hè!

Laat je slaapmutsje staan

In je vakantie heb je er vast genoeg op, dus laat wat vaker dat drankje staan als je de volgende dag vroeg op moet en drink dus geen ‘slaapmutsje’. Niet alleen fijn om zonder kater wakker te worden, maar volgens het Trimbos Instituut slaap je er minder diep en onrustiger door en word je minder uitgerust wakker.

Gebruik licht

Slaap je het liefst in het pikkedonker? Heel chill om makkelijk in slaap te komen natuurlijk, maar ’s ochtends is het minder fijn. Je lichaam denkt door de donkere kamer dat het nog nacht is, waardoor je minder goed wakker wordt. Laat wat licht door of koop een wake up light.

Wakker worden met het zwarte goud

Koffiejunkie? En heb je het geluk dat je een timer op je koffiezetapparaat hebt? Stel deze dan in op dezelfde tijd dat je wekker gaat en je wordt wakker met de geur van koffie in je neus. Dan sta je gegarandeerd binnen twee tellen naast je bed.

Douchen!

Sleep jezelf uit bed en kruip meteen onder de douche. Weg met die slaapogen terwijl je rustig wakker wordt onder de stralen van de kraan. Zet ‘m niet te warm, maar pak een verfrissende douche, dan ben je zo wakker.

Vul je blaas

Drink voor je naar bed gaat een of twee glazen water. Zodra je wakker wordt, fingers crossed dat dat niet midden in de nacht al gebeurt, maak je een sanitaire stop en kun je de dag beginnen.

Ga op tijd slapen

Zorg dat je genoeg uren maakt, zodat je niet met een 1-0 achterstand je dag begint. Zeker weten dat de slaap je de gedurende dag dan nog verder inhaalt.