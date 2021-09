Amsterdams corps wil ‘hard ingrijpen’ na mishandelingen

Een huis van een Amsterdams studentencorps ter illustratie. Niet het huis uit het verhaal hieronder.

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. wil schoon schimaken. De huidige dispuutsontgroeningen worden afgeschaft en mishandelde leden is gevraagd om aangifte te doen bij de politie.

“Hard ingrijpen” is nodig nadat zes disputen zich schuldig maakten aan wanpraktijken tijdens de ontgroening, schrijft het bestuur in een openbare brief. De betrokken dispuutsleden zijn geschorst.

Uit het eerste onderzoek van het bestuur naar de kennismakingstijd staat dat er fysieke mishandelingen hebben plaatsgevonden. Die worden omschreven als “stompen, trappen en klappen in het gezicht.”

Studenten verlieten de ontgroening met tijdelijk letsel, zoals: blauwe plekken, mank lopen, wonden en striemen. Het is “een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis”.

Verrotte cultuur

Het bestuur spreekt van een “verrotte cultuur” binnen de betrokken disputen. Afspraken over de kennismakingstijd worden niet nagekomen, het bestuur wordt voorgelogen en misstanden verzwegen en gebagatelliseerd.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Tot die tijd gaan deuren van de sociëteit dicht, behalve voor eerstejaars. Kennismakingsactiviteiten zullen pas weer plaatsvinden als het bestuur “in samenspraak met de universiteiten, voldoende vertrouwen heeft in een goede organisatie onder veilige omstandigheden”. Het is volgens het bestuur “vijf voor twaalf” en tijd voor een “drastische cultuuromslag”.

Onderkoeld

Het is niet de eerste keer dat zich misstanden voordoen binnen de studentenvereniging. In 2018 bijvoorbeeld raakten studenten onderkoeld tijdens een dispuutsontgroening. Ook toen werd er beterschap beloofd en legde het bestuur sancties op aan betrokkenen.

Vandaag heeft de Universiteit van Amsterdam overlegd met het corps. Een gezamenlijke reactie met de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam wordt volgende week verwacht.