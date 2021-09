Avansstudent Joris verkozen tot voorzitter Jonge Democraten: ‘Een once in a life time opportunity’

Joris Hetterscheid

Joris Hetterscheid, tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch, is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Jonge Democraten. Na een intensieve campagne, waarvoor hij het hele land afreisde, won hij met een ruime meerderheid van zijn tegenkandidaat. Om zich te kunnen focussen op zijn nieuwe functie, stopt hij tijdelijk met zijn studie.

Heel bijzonder. Zo noemt Joris zijn uitverkiezing tot voorzitter van de Jonge Democraten. De ‘jongerentak’ van D66 heeft ruim vierduizend leden. “Dat zoveel mensen op mij gestemd hebben doet me wel wat. Dat maakt me trots”, vertelt Joris.

Gegroeid

Dromen van een carrière in de landelijke politiek deed de Bossche student niet. Politiek interesseerde hem vroeger zelfs niet eens, tot hij er met zijn oma over praatte. Zij was lid geweest van D66, wat Joris prikkelde om eens een lokale bijeenkomst bij te wonen. “Dat vond ik gelijk heel erg leuk. Daarna werd ik lid, maar ik had nooit verwacht door te stromen naar het lokale bestuur en uiteindelijk de landelijke voorzitter van de Jonge Democraten te worden. Die interesse is echt met de jaren gegroeid”, vertelt Joris. Hij heeft wel een idee waarom mensen op hem stemden tijdens de verkiezing. “Ik sta dichtbij de leden en vind het leuk om met ze in gesprek te gaan. Voor mijn campagne reisde ik naar de afdelingen in Limburg, maar ook naar die in Groningen. Daardoor leerde ik een hoop mensen kennen, op een ontspannen manier. Daarbij vind ik veel dingen leuk en vind ik thema’s als klimaat en woningbouw erg belangrijk. Dat spreekt andere mensen aan.”

Joris

Talkshows

Zijn werkzaamheden als voorzitter van de Jonge Democraten zijn erg gevarieerd. Intern is het de taak van Joris om het overzicht over de vereniging te houden, waarbij een aantal bestuursleden met ieder een eigen portefeuille onder hem vallen. Vergaderen is daarbij aan de orde van de dag. Extern betekent het dat de tweedejaarsstudent het gezicht van de club is, waardoor hij geregeld in de media zal komen. “Daar wil ik mezelf in ontwikkelen, omdat ik er nog geen ervaring mee heb. Maar het lijkt me heel leuk.”

Tweede Kamer

Ook mag Joris namens de vereniging aanwezig zijn bij fractievergaderingen in de Tweede Kamer. Het is al voorgekomen dat hij oog in oog stond met alle bekende politici. “Ik vond het niet spannend de eerste keer, politici zijn ook maar gewoon mensen. Het was vooral heel gaaf”, vertelt Joris, die niet van plan is om voor spek en bonen bij dat soort momenten aanwezig te zijn. De jongerenpartij is gelieerd aan de landelijke partij, maar volgens hem niet voor niets onafhankelijk. “Ik wil de stem van de jongeren laten horen. Wanneer er vergaderingen zijn over thema’s als huisvesting en het klimaat, zeg ik het als ik het ergens niet mee eens ben.”

‘Politici zijn ook maar gewoon mensen’

Het werk als voorzitter van de Jonge Democraten, waarvoor hij vier dagen per week in Den Haag te vinden is, is niet te combineren met zijn studie Bestuurskunde bij Avans. Daarom kiest Joris ervoor om dit jaar alleen de vakken te volgen die hij in het eerste jaar niet haalde. Verder neemt hij een soort tussenjaar. “Dit is een once in a liftetime opportunity, zo’n kans krijg ik nooit meer. Het voorzitterschap levert me zoveel op en is zo leerzaam, dat ik daar graag een jaar bij Avans voor mis”, aldus de student. “Ik heb nu de kans om écht politiek bezig te zijn. En met de formatie van het kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen, zijn er genoeg mooie en belangrijke dingen te doen. Daar heb ik veel zin in.”



Formatie

Als een van de partijen die tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen tot de winnaars behoorde, speelt D66 een belangrijke rol in de vorming van een nieuw kabinet. Maar de formatie duurt al erg lang. “Daar baal ik van. Als jongerenbeweging hopen we op een zo progressief mogelijk kabinet, met veel aandacht voor jongeren en het klimaat. Het liefst zonder een minderheidskabinet te vormen. Hopelijk is er in het najaar een nieuw kabinet, maar dat wordt erg lastig.”

Op 18 september wordt Joris officieel ingehamerd tot voorzitter.