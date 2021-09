Buitenlandse studiereizen weer gedeeltelijk toegestaan

Het is weer toegestaan om op buitenlandse studiereizen te gaan. Dat kan als de kleurcode van het land van bestemming groen of geel is, en zolang je de lokale wet- en regelgeving volgt. In het begin van de coronapandemie werd nog besloten dat buitenlandse studiereizen niet waren toegestaan.

De reisadviezen per land vind je op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel is het zo dat wanneer je een studiereis naar het buitenland hebt geboekt en de kleurcode van het land plots verandert, het financiële risico bij de boeker en bij de opleiding die de reis organiseert ligt.