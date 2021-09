CMD-band maakt lied voor afscheidnemend collega én bandlid Gabri Heinrichs

René Kasbergen, Bart Eerden en Tim Leeijen – van Geelen

Niet met, maar nu eens vóór Gabri Heinrichs heeft de band van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) vorige week een muzieknummer uitgebracht. De Duitse cover van band Falco staat in het teken van het afscheid van de Avansdocent, die na een aantal jaren de overstapt maakt naar kunstacademie St. Joost School of Art & Design. ”Bij het maken mistten we nu wel de multi-inzetbaarheid van Gabri”

Heinrichs was trouw lid van de muziekband binnen de creatieve opleiding van Avans in Den Bosch. Tijdens verschillende gelegenheden in het collegejaar maakte hij samen met zijn bandgenoten en collega’s muzieknummers, zoals een kerstlied. ”Gabri was multi-inzetbaar. Hij schreef mee, speelde saxofoon, zong in de achtergrond en deed dat heel grappig”, vertelt Tim Leeijen – van Geelen, ook al lang werkaam bij de academie en lid van de band. ”Die toevoegingen gaan we echt missen.”

Controversieel

Het kon volgens de docent dan ook niet anders dan dat de groepsleden nu een nummer voor Gabril zouden maken. Ze kozen een nummer van de Duitse popband Falco, vooral in de jaren tachtig bekend. ”Het oorspronkelijke, controversiële nummer gaat over een meisje dat gestalkt wordt door een man, die vindt dat zij eigendom van hem is. Wij hebben er een tekst onder geschreven waaruit blijkt dat wij vinden dat Gabri eigendom is van de academie en de band. In de hoop dat hij niet weg zou gaan. Helaas was de kogel natuurlijk allang door de kerk”, zegt de Avansdocent lachend.

Tijdens het voorbereiden, schrijven en opnemen van het nummer viel Heinrichs nu wel weg. Het lied moest immers een verrassing voor hem zijn en werd als presentje gepresenteerd tijdens zijn officiële afscheid. In zijn plaats is nu Bart Eerden te zien, ook docent bij CMD. Hij is in het nummer de toetsenist.

Verborgen boodschap

De switchende docent vindt het erg leuk dat zijn oud-collega’s een nummer voor hem componeerden. Hij voelt zich gevleid en gaat zijn team en band zeker missen. Maar klinkt het ook een beetje? ”Het klinkt erg goed, wat maar bewijst dat veel bands beter worden als iemand weggaat. Zoals The Beatles na het vertrek van Pete Best, Black Sabbath zonder Ozzy en Cher zonder Sonny”, vertelt Heinrichs met een knipoog. Het originele nummer kende hij niet. ”Maar ik ga er maar even vanuit dat het onderwerp van het stalken van de jonge vrouw die misschien wel vermoord wordt, niet ook hier de verborgen boodschap is.”

In de toekomst komen er van de band, zonder harde beloftes te doen, nog meer nummers aan. Dan hoopt de groep wel de beschikking te hebben over een definitieve vervanger van Heinrichs. ”Binnen het team houden we binnenkort audities. We hebben al een oproepje uitgezet, zonder strenge eisen, maar dé kandidaat zit er nog niet tussen denken we. Maar dat komt nog wel!”