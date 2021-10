De Engelstalige podcast van Fleur en Letizia is er voor nationale en internationale studenten

Letizia Tessaroli (links) en Fleur van Dinteren

Wat begon als een idee om als peercoach sneller studenten te kunnen bereiken op het gebied van studieproblemen, heeft inmiddels geleid tot een wekelijkse Engelse podcast waarin allerlei studentenonderwerpen aan bod komen. Fleur van Dinteren en Letizia Tessaroli, vierdejaarsstudenten International Business, voorzien samen met experts nationale én internationale studenten van nuttige informatie. Variërende van hoe je tompoezen moet eten, tot tips over studeren voor tentamens.



Toen Fleur pasgeleden peercoach bij Avans Extra werd, iemand die andere studenten helpt en begeleidt bij zaken waar ze tegenaanlopen tijdens hun studie, merkte ze dat niet veel studenten bij haar aan de bel trokken. Ze werd maar mondjesmaat benaderd. ‘’Ook wel logisch misschien, als je struggles hebt is het soms lastig zelf hulp te zoeken’’, vertelt Fleur, die toen op het idee kwam om een podcast te maken. ‘’Daarvoor hoeven studenten ons niet op te zoeken, maar komen tips gewoon naar hen toe.’’



Veel onderwerpen

In opdracht van Avans School of International Studies (ASIS), haar eigen studie International Business en Finance en Control, besloten de twee er een serie van te maken. Elke vrijdag neemt ze met de Italiaanse Letizia een nieuwe Engelstalige aflevering van zo’n 15 tot 20 minuten op, die ze ook zelf monteren. De afleveringen variëren van hoe het is om als buitenlandse student naar Nederland te komen, hoe je goed kunt plannen voor tentamens en wat je tijdens je studie nog meer kunt helpen. Dat doen Fleur en Letizia niet alleen. ‘’We nodigen elke week een gast uit die iets over het onderwerp vertelt. Dat kan een coach van Avans zijn, maar ook iemand van een studentenvereniging’’, vertelt Fleur, die tot deze podcast nog geen ervaring had met maken van een podcast.



Vraag naar

‘’Ik ben echt in het diepe gesprongen, maar vind het heel leuk. De reacties die we krijgen zijn ook allemaal positief. We hebben al gehoord dat onze docenten er over aan het nadenken zijn dit groter te gaan opzetten’’, vertelt de Bredase student trots. ‘’We merken ook echt dat er vraag naar is.’’

Catchy

Een goede podcast voor studenten moet volgens de Avansstudent aan een aantal dingen voldoen. ‘’Het moet laagdrempelig, informeel, catchy en inhoudelijk zijn’’, vertelt Fleur vastberaden. ‘’Je kunt elke aflevering ook los van elkaar beluisteren, dus mist niets als je er een hebt overgeslagen. Je zoekt gewoon uit wat bij je past. Zo hopen we het tot een mooie serie te maken.’’



Dit ‘seizoen’ staan er negen afleveringen op de planning. En hoewel de twee studenten best al wat onderwerpen hebben, staan ze open voor suggesties van andere Avansstudenten. Wie een leuk idee heeft, kan mailen naar peercoaching.ASIS.breda@avans.nl.