Demissionair minister Van Engelshoven over Caribische studenten in Nederland: ‘Problematiek is weerbarstig en complex’

Huisvesting, geldzorgen, gebrek aan ondersteuning. De Caribische studenten hebben het soms zwaar in Nederland. “De problematiek is weerbarstig en complex”, schrijft demissionair minister Ingrid van Engelshoven.

Vorig jaar sloeg de nationale ombudsman alarm over studenten die hierheen komen uit het Caribische deel van het koninkrijk. Dat zijn de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten plus de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Caribische studenten lopen in Nederland tegen vooroordelen aan, kampen soms met taalachterstanden, krijgen gedoe met zorgverzekeringen en andere formaliteiten en hebben hier vaak geen netwerk om op terug te vallen. “Geen wonder dat ze relatief vaak afhaken in het hoger onderwijs. Er moet snel iets gebeuren”, aldus de ombudsman.

Maar zo snel gaat dat niet. Zeven maanden later, midden in de zomer, schreef demissionair minister een reactie op de waarschuwingen van de ombudsman. De rode draad in die reactie: u heeft gelijk, we zijn ermee bezig.

Nu stuurt demissionair minister een brief aan de Tweede Kamer met ongeveer dezelfde boodschap. Ze doet uit de doeken hoe lastig de problemen zijn. Alleen al het aanvragen van een BSN-nummer is lastig, want dat kan pas als de studenten hier bij een gemeente zijn ingeschreven. Ook het voorbereidend onderwijs en de studievoorlichting kunnen beter.

Deels zijn het problemen waar internationale studenten nu eenmaal tegenaan lopen, maar dat is volgens demissionair minister geen excuus. Als de jongeren naar het hoger onderwijs willen, hebben ze vaak weinig andere keuze dan naar Nederland gaan.

De Hogeschool Rotterdam, die relatief veel Caribische studenten trekt en de problemen dus van nabij ziet, heeft het voortouw genomen om samen met andere partijen tot een goede aanpak te komen. Dit najaar worden de voorstellen uitgewerkt, meldt demissionair minister aan de Kamer.

Rapport

Bij haar brief zit ook een dik rapport van onderzoeksbureau ResearchNed over de ervaringen en het studiesucces van Caribische studenten. In het hoger onderwijs starten elk jaar zo’n 750 hbo’ers en 250 wo-studenten die uit dat deel van het koninkrijk komen.

Na 8 jaar heeft slechts 40 procent van de Caribische hbo’ers en 75 procent van de wo’ers het diploma behaald. De kloof tussen verwachting en realiteit is bij hen groter dan bij andere studenten, constateren de onderzoekers.