Gebrek aan studentenkamers treft ook Avansstudenten: ‘Het is haast niet te doen’

Maeve Bosch, Seger Sars en Guillaume van Dijk

Het vinden van een studentenkamer wordt alsmaar lastiger en lastiger. Op dit moment is er een tekort van ruim twintigduizend woonplekken, een aantal dat de komende jaren waarschijnlijk groeit naar vijftigduizend. Ook Avansstudenten zoeken, de een met wat meer succes dan de ander.

‘’We zoeken al tijden in Den Bosch naar een kamer of appartement, maar het is bijna onmogelijk’’, vertellen eerstejaarsstudenten Technische Informatica Guillaume van Dijk en Seger Sars ietwat betreurd in Xplora bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. ‘’Elke dag kijken we op sites naar woonruimtes en als er iets vrijkomt reageren we gelijk, maar op elke woning reageren nog 160 anderen. Acht van hen worden uitgenodigd om te kijken, van wie één iemand de kamer krijgt. Het is haast niet te doen.’’



Vrijheid en zelfstandigheid

De twee vrienden wonen in Vught, waar ze het thuis niet slecht hebben en wat niet eens zo ver van Den Bosch ligt. Toch willen ze graag naar de stad waar ze studeren. ‘’We willen vrijheid, zelfstandigheid en van het studentenleven genieten. Daar hebben we zin in’’, vertelt Guillaume terwijl Seger instemmend knikt.

Ook Avans zelf biedt sinds september splinternieuwe studentenkamers aan. Deze zijn van alle gemakken voorzien en staan in Tilburg. Op dit moment zijn ze allemaal vergeven.

Centrum

Het plezier dat de twee studenten in eerste instantie hadden in het zoeken naar een woonruimte is inmiddels flink afgenomen. Net als hun eisen voor een kamer, trouwens. ‘’We hadden de eis om in ieder geval in het centrum te wonen, maar dat is als er al iets is niet te betalen. Nu kijken we naar een plek vlak buiten het centrum.’’

Overgangsbelasting

Een oplossing voor het knellende probleem heeft Guillaume wel: het verhogen van de zogeheten overgangsbelasting. ‘’Dat maakt het moeilijker voor investeerders om nieuwe panden aan te kopen. Dat zou helpen’’, vertelt hij. Seger: ‘’En er zouden gewoon flink veel nieuwe studentenkamers gebouwd moeten worden. Maar zo makkelijk is het blijkbaar niet.’’

Feestje

Toch hebben de twee op dit moment hoop. Hun laatste reactie op een appartement, waar plek is voor vier, hebben ze vanochtend geplaatst. En dus is het nu een kwestie van flink duimen. ‘’We hopen dat het lukt, en anders toch zeker binnen een paar maanden. Als we dan iets hebben, vieren we dat natuurlijk met een feestje!’’

Hospiteren

Meer geluk met het vinden van een kamer in een studentenhuis met drie anderen had tweedejaarsstudent Verpleegkunde Maeve Bosch in maart van dit jaar. ‘’Maar het was niet makkelijk’’, vertelt ze waar ze werkt aan een opdracht. ‘’Er was veel meer vraag dan aanbod. Ik heb uiteindelijk nog geluk gehad: na hospiteren bij het derde huis kreeg ik te horen dat ik het werd. Bij anderen duurt het veel langer.’’

Netwerk

Zoeken naar woonruimte in Den Bosch deed ze via de Facebookgroep Find your Roommate en het delen van berichten op haar eigen social media. Dat werkte niet altijd even goed, omdat ze in een bubbel zat waarin nog niet veel mensen ook op kamers wonen. ‘’Als je al wat mensen kent, is het veel makkelijker om zelf ook iets te vinden. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen.’’

Schipperen

Wat Maeve uiteindelijk wel hielp, en wat ze ook als tip meegeeft aan andere kamerzoekenden, was niet al te strenge eisen stellen. ‘’Je moet schipperen. Ik wilde eerst een grote kamer voor mezelf, die heb ik nu niet. Er is dan weer wel een grote gezamenlijke woonkamer. Dat scheelt weer.’’

‘’Ook wil ik andere studenten de tip geven om vooral jezelf te zijn op een hospiteeravond. Doe je dat niet, loop je de kans in een huis terecht te komen waar je helemaal niet bij je huisgenoten past.’’

Prijzen

Niet alle Avansstudenten wonen op zichzelf of willen dat. Dat geldt bijvoorbeeld voor Anouk Schoots, derdejaarsstudent Verpleegkunde. ‘’Ik zit thuis goed en hoef maar een half uur te reizen naar school. Vrienden en studiegenoten van me wonen wel op zichzelf, maar voor mij hoeft dat niet zo. Zeker niet met die prijzen van tegenwoordig.’’

Lenen

Het geld dat Anouk nu niet uitgeeft aan een studentenkamer, houdt ze liever apart op haar spaarrekening om later uit te geven. ‘’Geld lenen om op kamers te gaan zou ik ook nooit doen. Het moet ook een keer worden terugbetaald. Dan blijf ik liever nog even thuis. Daar is het gezellig, wordt de was voor me gedaan en staat er elke avond een maaltijd op me te wachten’’, vertelt ze lachend.