Hogeschool betaalt hacker niet, privégegevens op straat

Honderdduizenden privégegevens van studenten, medewerkers en andere contacten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zouden op straat liggen. De hogeschool weigerde een hacker losgeld te betalen.

De hack is op 1 september ontdekt, meldt de hogeschool op haar website. De hacker heeft de gegevens inmiddels online gezet, schrijft RTL Nieuws. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en wachtwoorden.

Niet alleen (oud-)studenten en medewerkers zijn getroffen, maar ook mensen die een keer een contactformulier hebben ingevuld, bijvoorbeeld omdat ze interesse hadden in een opleiding van de hogeschool.

Excuses

De HAN heeft aandacht voor digitale veiligheid, staat op de website. “We vinden het enorm vervelend dat we er desondanks niet in geslaagd zijn om dit incident te voorkomen. We bieden onze excuses aan voor de overlast die je mogelijk ervaart als gevolg van deze situatie.”

Criminelen kunnen de gegevens gebruiken voor identiteitsdiefstal of om accounts te hacken. De hogeschool doet nog steeds onderzoek naar de omvang van de hack en waarschuwt intussen tegen phishing en spam. De buitgemaakte wachtwoorden zouden verouderd zijn, “voor zover nu bekend”.

De HAN is een van de grootste hogescholen van Nederland. De hbo-instelling telt zo’n 37 duizend studenten en vierduizend medewerkers.

Cybercriminaliteit treft het hoger onderwijs vaker, met als voornaamste voorbeeld de gijzelsoftware die Maastricht University in december 2019 platlegde. Deze universiteit heeft destijds bijna twee ton losgeld betaald.