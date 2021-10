Internationale studenten komen moeilijk aan coronatoegangsbewijs

Internationale studenten van buiten de EU verzanden in administratieve rompslomp als ze het in Nederland verplichte coronatoegangsbewijs willen bemachtigen. Bij het uitgaan moeten ze zich daarom vaak nog laten testen, ook al zijn ze gevaccineerd.



Het is sinds zaterdag verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien als je in Nederland naar bijvoorbeeld de kroeg, het theater of een concert wil. Dat levert problemen op voor studenten die in hun thuisland buiten de EU zijn gevaccineerd. Ze hebben niet altijd een in Nederland geldig certificaat waarmee ze een QR-code kunnen krijgen.

Het gaat onder meer om studenten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar om hoeveel studenten het precies gaat is niet duidelijk.

Tussen wal en schip

Bij het Fullbright Center in Amsterdam, dat uitwisselingen met de Verenigde Staten regelt, zien ze Amerikaanse studenten in Nederland worstelen met de QR-codes. “Ze vallen tussen wal en schip”, weet programmamanager Manon Kolsteren.

De route naar een geldig Nederlands vaccinatiebewijs is volgens haar lang en ingewikkeld:

ze moeten staan ingeschreven bij een gemeente en een BSN-nummer bemachtigen en dan pas kunnen ze bij de GGD in Utrecht het buitenlandse vaccinatiebewijs omzetten naar een geldig Nederlands exemplaar.

Al die stappen duren ook nog eens langer dan gewoonlijk omdat veel instanties vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis, zegt Kolsteren.



Testen

Het ministerie van Volksgezondheid adviseert mensen die langer in Nederland blijven om hun vaccinatiebewijs bij de GGD in Utrecht om te laten zetten. Maar voor een kort verblijf is dat volgens woordvoerder Annerijn Vink niet handig “omdat het proces daarvoor te lang duurt”. Dan is het volgens haar praktischer dat ze zich – hoewel gevaccineerd – laten testen voor toegang.

Het ministerie zoekt nog naar een betere oplossing. Het mooist zou zijn als landen met een ander certificaat zich aansluiten bij de “Europese systematiek”. “Daar zijn we met het Verenigd Koninkrijk al ver mee gevorderd.”

“Voor de landen die dat niet willen, kijken we naar een andere oplossing”, zegt Vink. Maar de QR-codes worden in ieder geval niet zomaar losgelaten. “We kunnen van kroegbazen niet verwachten dat ze op basis van papieren bewijzen zelf beoordelen wie ze wel of niet mogen toelaten.”



Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) hoopt dat er snel een oplossing komt. Aankomende internationale studenten kennen hier nog niemand. “Het is dan heel belangrijk dat ze uit kunnen gaan en mensen kunnen ontmoeten”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. Het ISO wil de omvang van het probleem graag in kaart brengen en roept internationale studenten die hier tegenaan lopen op om zich te melden.