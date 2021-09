Jongerenprotest tegen leenstelsel: zie ons niet over het hoofd

Foto: ISO

Prinsjesdag gaat als het aan jongerenorganisaties ligt niet voorbij zonder dat het over de afschaffing van het leenstelsel gaat. Een groepje demonstranten verzamelde zich voor de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de financiële situatie van studenten.

Hoewel het dit jaar vooral wachten is op een nieuwe regering, gaat het op Prinsjesdag over het regeringsbeleid voor het komende jaar. Een goed moment om het weer over de terugkeer van de basisbeurs te hebben, vinden studentenorganisaties. De miljoenennota die vanmiddag gepresenteerd wordt “lijkt weer onderwijsarm te zijn”.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zetten de demonstratie op touw, samen met vakbonden en een aantal jongerenbewegingen van politieke partijen.

Het leenstelsel heeft volgens de organisatoren forse gevolgen. “Het vergroot de ongelijkheid tussen jongeren. Als je ouders weinig geld kunnen of willen bijdragen, sta je op enorme achterstand”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.

Over het hoofd gezien

Op het bord van de demonstranten staat ‘#overhethoofdgezien’. Daarmee verwijzen ze naar het ‘document op hoofdlijnen’ dat VVD en D66 tijdens de formatiegesprekken schreven en dat begin september naar buiten kwam.

Daarin staat wel dat de partijen “fors willen investeren” in het onderwijs en de wetenschap, maar wordt de basisbeurs niet genoemd. Dat het daar nog niet over was gegaan tijdens de formatiegesprekken vindt ISO-voorzitter Lisanne de Roos “ontluisterend”.

Op de VVD na, zijn alle partijen tegen het huidige leenstelsel. ‘Wij roepen die partijen op om, los van de formatie, vóór Prinsjesdag 2022 met een nieuw stelsel te komen’, aldus de demonstranten.