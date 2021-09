Make-over voor Punt!

Na maanden van voorbereiden en ontwikkelen heeft Punt een nieuw uiterlijk. Zowel de website als alle social mediakanalen van Punt zijn vernieuwd.

De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl begon met een competitie tussen zeven studenten van de opleiding CMD. De redactie van Punt vond het belangrijk dat studenten van Avans bij dit proces betrokken werden. Sanne van Breugel, inmiddels oud-student, kwam met haar concept als beste uit de bus.

De inspiratie haalde ze uit studenten en haar vader. “Samen met ons pap bedacht ik goede slogans. Na wat grappen zeiden we: ‘Punt, of had jij nog wat?’ En zo begon het balletje te rollen.” Via Instagram deed Sanne onderzoek naar onder andere kleurgebruik. “Ik merkte dat veel studenten de huidige huisstijl te serieus vonden en dat het best wat jeugdiger mocht”, vertelt de 22-jarige alumnus.

Met websitebouwer Twize uit Breda deelde ze haar concept en samen ontwikkelden ze de website verder. Sanne is er blij mee. “Ik vind dat het goed overkomt en dat wat je ziet en leest blijft hangen.” Inmiddels is ze haar eigen bedrijfje gestart en gebruikt ze deze opdracht veelvuldig. “Ik krijg veel positieve reacties. Mijn portfolio is snel heel mooi geworden.”