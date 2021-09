Ongevaccineerde studenten kunnen zich bij Avans in Breda laten prikken

Bron: Flickr/NIAID

Studenten die nog niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, kunnen op woensdag 15 en 16 september een vaccinatie halen op het terrein van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. Op die dagen staat de prikbus van de GGD West Brabant voor de deur.

Wie een prik wil halen, kan dat dan van 09.00 uur tot 17.00 uur doen. Je hoeft er geen afspraak voor te maken. In de bus is iemand van de GGD aanwezig die je ID-bewijs controleert en je voorziet van informatie. Je wordt in principe geprikt met het Janssen-vaccin waarbij maar een prik nodig is. Je kunt echter ook kiezen voor Pfizer. Dan moet je wel nog een afspraak maken voor een tweede prik op een andere locatie. Het vaccineren kost je ongeveer een half uur.

Coronacheck-app

Avans hoopt met deze mogelijkheid studenten te motiveren om zichzelf te laten vaccineren. In een interview met het Brabants Dagblad zei Paul Rüpp, afscheidnemend voorzitter van het College van Bestuur, eerder nog dat hij ervan baalde dat Avans niet via de Coronacheck-app aan studenten mag vragen of ze gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag hebben. ”Zo brengen we een hoop jongeren en medewerkers in gevaar. Avans heeft meegedaan aan de proef om studenten zichzelf vrijwillig te laten testen, maar die discipline is er niet echt. Ik wil niemand tot een vaccin verplichten, maar blijf dan weg en volg het onderwijs online of laat je testen. Anders moeten we dadelijk in de herfst misschien wel wéér dicht”, aldus Rüpp.

