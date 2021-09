Rondvraag Vitality Week: ‘Veel studenten eten en leven best ongezond’

De poster van de Vitality Week bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Bij Avans staat deze hele week in het teken van de Vitality Week. Op verschillende onderwijslocaties staan er allerlei activiteiten, workshops en lezingen op het programma die in het teken staan van een gezonde leefstijl. Hoe kijken drie Avansstudenten tegen deze week aan?

In de kantine bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch is het rond het middaguur een drukte van jewelste. Groepjes studenten zitten aan tafel met daarop hun lunch. Zo ook op de tafel waar eerstejaarsstudent Verpleegkunde Esmee Anthonio met haar studiegenoten aan zit. Er liggen twee halflege zakken snoep en nootjes. “Maar die zijn niet van mij hoor, ik ben goed bezig”, vertelt ze lachend. “Ik houd het bij mijn gewone lunch.”

Mooi meegenomen

Op de hoogte van de Vitality Week is Esmee niet. Dat betekent dus dat ze ook niet heeft meegedaan aan een van de activiteiten die tot en met vrijdag op het programma staan. Wel vindt ze het goed dat Avans aandacht aan een gezondere leefstijl besteedt. “Veel studenten leven en eten best ongezond. Kijk maar wat ze uit de kantine halen, waar trouwens veel ongezonde dingen liggen. Als er manieren zijn om studenten, en al zijn het er maar een paar, ertoe te krijgen iets goeds te doen, is dat mooi meegenomen.”

Roken

De Avansstudent is in haar eigen leven veel bezig met het onderwerp. Ze eet steeds meer groente en fruit, hockeyde in het verleden én is sinds anderhalve week na vier jaar gestopt met roken. “Als verpleegkundige leek me dat wel goed, dan moet je toch een beetje een ‘healthy life’ leven. Ik was er ook wel klaar mee”, zegt Esmee. Tot nu toe gaat het stoppen goed en houdt ze het prima vol. “Mijn tip is om niet af te bouwen, maar direct te stoppen. Je komt soms wel in de verleiding een sigaret op te steken, maar tot nu toe gaat het goed. Een vriendin van me probeert het met afbouwen. Dat werkt nog niet echt.”

Bij de ingang van de Onderwijsboulevard staat een bed waarop studenten en medewerkers een powernap kunnen doen. Gedurende de dag lijkt daar weinig interesse voor en blijft het bed nagenoeg leeg. “Dat lijkt me ook helemaal niets, een powernap doen op een plek waar zoveel studenten voorbijlopen”, zegt eerstejaarsstudent Bouwkunde Djoerd Schoenmakers. “Als ze het bed ergens in een lokaal zetten misschien nog wel, maar zo niet.”



Overbodig

In zijn privéleven is Djoerd naar eigen zeggen aardig veel bezig met vitaliteit. Hij rugbyt drie keer per week twee uur en probeert volgens de schijf van vijf te eten. Wel vindt hij dat een campagne als de Vitality Week niet nodig is. Wat mensen doen aan hun gezondheid, is volgens de student een persoonlijke zaak. “Een hele week eraan wijden hoeft van mij niet, dat vind ik overbodig.”

Djoerd Schoenmakers bij het powernap-bed

Drie pakjes

Als er dan tóch aandacht moet zijn voor een gezondheidsissue, zou de Bossche student het liefst zien dat er een campagne tegen roken start. “Mijn slechte gewoonte is dat ik zo’n drie pakjes per week rook, en ik ben niet de enige.” Avans start overigens in oktober met een campagne tegen roken.



Suf

Ook Nuria Rozalina is niet verschrikkelijk enthousiast over de Vitality Week van Avans, al ligt dat volgens de tweedejaarsstudent Bedrijfskunde niet eens aan het idee. Dat vindt ze namelijk goed en nodig. “Maar het programma kwam een beetje suf op me over. Het pakte me niet echt. Het leek me eerder voor mensen die in hun eigen leven helemaal niet bezig zijn met sporten en gezond leven. Niet voor mensen die al erg actief zijn”, vertelt ze bij Xplora.



Gezonde snacks

In haar leven is Nuria dat namelijk wel. Zo turnt ze en doet ze aan crossfit. Als de Vitality Week wat meer actieve onderdelen bevatte, zoals groepslessen of een bootcamp, had de student waarschijnlijk wel meegedaan. “Toch vind ik het wel goed dat Avans deze week organiseert, het is beter dan niets. Wat ik ook goed vind aan de school, is dat ze regelmatig gezonde snacks uitdelen die ook nog eens lekker zijn. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt, dat er gezonde dingen werden uitgedeeld.”

Als Nuria naar haar eigen levensstijl kijkt, ziet ze ook nog wat ruimte voor verbetering, namelijk haar slaapritme. “Het is niet extreem slecht, maar soms slaap ik maar vijf uur per nacht. Ik heb het vaak heel druk, dus dat gebeurt dan. Meestal slaap ik zes tot zeven uur, maar dat kan dus beter!”