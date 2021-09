Studenten bezetten Academiegebouw Groningen uit protest tegen kamernood

Een studentenhuis ter illustratie.

De hal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen is donderdagmiddag door ruim honderd studenten bezet. Ze demonstreerden tegen het kamertekort. De politie probeerde de demonstranten ertoe te bewegen weg te gaan.

Docenten en studenten mochten niet naar binnen, meldt de Ukrant. De demonstratie begon met een ‘Mars der Daklozen’ door de stad en mondde uit in de bezettingsactie. De trappen van het gebouw zijn inmiddels vrij van demonstranten, zodat geplande promoties kunnen doorgaan.

Noodopvang

De bezetters willen niet weg voordat hun eisen zijn ingewilligd: genoeg en gratis noodopvang, extra woningen voor tweeduizend studenten en eerlijke communicatie over de wooncrisis. De RUG zou zich bovendien moeten uitspreken tegen verdere groei van de universiteit. De organisatie van het protest, Shelter Our Students (S.O.S.), is in overleg met het bestuur van de RUG en de gemeente.

De Landelijke Studentenvakbond steunt de actie en benadrukt dat het kamertekort een landelijk probleem is. “Er is nu een tekort van zo’n 20 duizend studentenkamers. Als er niets gebeurt zal dat aantal in 2024 tot 50 duizend oplopen. Dat kan alleen worden tegengegaan als er snel meer betaalbare studentenwoningen komen”, aldus voorzitter Ama Boahene.

UPDATE:

Het protest is op donderdagavond beëindigd. S.O.S. ging gisteravond in overleg met het bestuur van de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente. De partijen schrijven in een gezamenlijk statement dat ze overeen zijn gekomen dat de huidige huisvestingssituatie voor internationale studenten een maatschappelijk probleem is. “Het staat nu eindelijk zwart op wit dat dit niet langer zo door kan gaan”, zegt woordvoerder Marinus Jongman van S.O.S.

Er zal ‘stevig gelobbyd’ worden in de landelijke politiek om gemeenten en onderwijsinstellingen meer mogelijkheden te geven de instroom van studenten beter af te stemmen op de capaciteit van het onderwijs én de woningmarkt. Verder is afgesproken dat er in Groningen meer noodopvang geregeld wordt en dat de prijs daarvoor omlaag gaat.

S.O.S. noemt de actie een “zwaar middel” en zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om colleges te blokkeren. Met de bezetting wilde de actiegroep ook de landelijke woningnood onder de aandacht brengen.

Zondag wordt er in Amsterdam een groot woonprotest’ gehouden