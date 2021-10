Twaalfduizend euro cadeau voor ‘tweede’ lerarenopleiding

Illustratie: Daan van Bommel

Docenten maken vrijwel geen gebruik van de speciale subsidie voor het volgen van een dure tweede lerarenopleiding. Het ministerie verhoogt de tegemoetkoming daarom flink, van 3.500 naar twaalfduizend euro per docent.

Demissionair minister Van Engelshoven heeft de subsidieregeling voor omscholende leraren alsnog verruimd terwijl ze daar vorig jaar niets van wilde weten. De twaalfduizend euro subsidie is voor twee jaar studie, dus zesduizend euro per jaar. Het oude bedrag was 3.500 euro voor één jaar.

Torenhoog collegegeld

Hoe zit het ook alweer met ‘tweede’ studies? Voor hun eerste bachelor- of masterstudie betalen studenten in principe het gewone collegegeld van zo’n 2.300 euro per jaar (met een halvering in het eerste jaar). Wie daarna nóg een studie wil volgen, moet sinds 2010 het hogere instellingstarief betalen. Dat kan zomaar duizenden euro’s bedragen.

Er zijn uitzonderingen op dat hoge tarief voor mensen die zich willen omscholen naar het onderwijs of de zorg, maar die uitzonderingen gelden niet voor leraren: zij zitten immers al in het onderwijs.

Met het oog op het oplopende lerarentekort was dat misschien niet handig. Daarom besloot de minister vorig jaar dat omscholende docenten voortaan 3.500 euro subsidie konden krijgen. Leraren die uitgekeken waren op hun eerste vak, zouden dan misschien toch behouden blijven voor het onderwijs. Een gymleraar bijvoorbeeld die de pabo wilde doen, kon daar de helft van één jaar instellingscollegegeld mee betalen.

Te karig

De Algemene Onderwijsbond vond die subsidie veel te karig. Laat die docenten gewoon het lage, wettelijke collegegeld betalen, zei de bond. Ook GroenLinks drong aan op een ruimere regeling, maar volgens minister Van Engelshoven was dat niet nodig en ontbrak daar bovendien het geld voor. Ze had jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie en verwachtte dat zo’n 750 leraren er gebruik van zouden maken.

Een jaar later blijkt dat de critici gelijk hadden en besloot de minister de regeling alsnog te verruimen. In de toelichting schrijft ze dat het aantal subsidieaanvragen vorig jaar binnen de perken is gebleven. Dat maakt een ruimere tegemoetkoming “waarschijnlijk passender en doelmatiger”.

Navraag bij DUO leert dat er vorig jaar maar 94 subsidieaanvragen zijn ingediend, samen goed voor 329 duizend euro. Er bleef dus ruim twee miljoen euro subsidie op de plank liggen.