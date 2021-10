Alumnus Amy ontving VSBfonds Beurs en studeert nu in het Engelse York

Amy Nieuwenstein tijdens een van haar wandeltochten in de buurt van York

Amy Nieuwenstein rondde vorig jaar haar studie International Business af bij Avans in Breda. Daarna trok ze niet het werkveld in, maar verhuisde ze voor een jaar naar het Engelse York om de masterstudie Corporate Sustainability and Environmental Management te volgen. Die kon ze bekostigen met de VSBfonds Beurs, een studiebeurs voor studenten die hun vervolgstudie in het buitenland willen doen. ”Deze beurs heeft voor mij echt deuren geopend”.

”Ik moest even wennen aan de indirectheid van Engelsen en mis stroopwafels en hagelslag, maar York is tot nu toe fantastisch. Het is een prachtige historische stad en ik woon binnen de oude stadsmuren”, vertelt Amy enthousiast op de vraag hoe het leven in Engeland tot nu toe bevalt.

Duur

Toen het einde van haar studie bij Avans vorig collegejaar naderde, wist Amy al dat haar studieloopbaan niet ten einde liep. Ze wilde doorstuderen, en het liefst in het buitenland. ”Mijn zoektocht naar een studie in duurzaamheid bracht me al snel in Engeland. Daar heb je verschillende studies die zich richten op duurzaam ondernemen en die zijn van een hoog niveau”, zegt de alumnus, die wel tegen een klein probleem aanliep: het collegegeld. ”Studeren in Engeland is duur, dat kon ik niet betalen.”

Niet veel later stuitte ze op de VSBfonds Beurs. Dat is een beurs die wordt uitgereikt aan studenten die naar het buitenland willen voor een vervolgstudie of onderzoek. De beurs geeft recht op maximaal tienduizend euro, maar je krijgt ‘m niet zomaar. Geïnteresseerden moeten een uitgebreide motivatie indienen, waarin staat waarom juist zij ‘m verdienen en wat ze denken bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij wanneer ze weer terugkeren.

Combinatie

”Ik besefte dat ik niet de enige zou zijn die de beurs wilde, dus focuste ik me op wat ik dacht toe te voegen aan Nederland. Omdat daar nog niet veel studies zijn die zowel de economische, maatschappelijke en milieutechnische kant combineren, richtte ik me daarop. Wat later werd ik gebeld met het nieuws dat ik de beurs zou krijgen. Dat was echt heel fijn, want dat geld had ik echt nodig”, vertelt Amy, die zelf 7000 euro ontving. ”Dat gebruik ik om mijn studie te betalen, het vult een gat in de financiële begroting en heeft voor mij echt deuren geopend. Je bent vrij om te bepalen wat je ermee doet, het kan ook naar accommodatie gaan.”

Meer dimensie

Studeren in Engeland is tot nu toe wat Amy ervan had gehoopt. De colleges zijn erg interessant en gaan de verdieping in. ”We kijken niet alleen naar de kant van de SDG’s, maar ook naar het bedrijfsleven. Het gaat iets dieper, de vakken hebben iets meer dimensie. Op Avans kregen we een goede basis en dat was heel fijn, maar dit is verdieping. Dat helpt me om later een goede business professional te worden”, vertelt Amy, die naast haar colleges ook tijd vindt om de stad en het culturele leven in York te ontdekken.

‘Op Avans kregen we een goede basis en dat was heel fijn, maar dit is verdieping. Dat helpt me om later een goede business professional te worden’

Zwerkbal

”Het is een bruisende stad met veel cafés, er is altijd iets gaande. Je kunt hier ook allerlei sporten doen, zelfs zwerkbal! Maar er zijn ook activiteiten waarbij je met andere studenten kunt bakken of cocktails kunt maken. Dat klinkt suf, maar het is een mooie mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Ook wandel ik graag, wat in de prachtige omgeving hier goed kan!”



Amy kan het iedereen aanraden een motivatie in te dienen voor de beurs, als je plannen hebt om naar het buitenland te gaan. Wel moet je volgens haar goed nadenken over de motivatiebrief, en die niet snel in een avondje afraffelen. ”Je hoeft niet alles uitgedacht te hebben, maar het vergt veel werk. Denk na over je begroting, dat geeft inzicht in hoe realistisch je droom is om naar het buitenland te gaan. En schrijf in je brief ook vooral op wat je al hebt betekent voor de Nederlandse maatschappij, zoals vrijwilligerswerk. Daar let de jury op. Ook is het goed om op te schrijven wat je doelen zijn met je studie of onderzoek, al hoef je echt nog niet precies te hebben uitgedacht wat je wil bereiken in je carrière”, vertelt Amy, die dat zelf ook nog niet helemaal weet.

”Misschien ga ik hierna nog voor een stage, zodat ik nog meer praktische ervaring kan opdoen. Of ik studeer verder. Zolang ik later maar iets kan bijdragen aan duurzaamheid in de maatschappij. Ik wil de wereld een beetje mooier maken, het ontvangen van de beurs helpt daarbij.”

Ben jij geïnteresseerd in het aanvragen van de VSBfonds Beurs? Check dan de site voor de voorwaarden. De deadline voor het aanvragen van de beurs is 1 maart.