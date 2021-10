Avansstudent Erik wint 1500 euro met idee om bridge aantrekkelijker te maken

Vlnr: Erik Kesselring, Albert Jansen, Frans de Jonge en Janiek de Bruijne

Hoe maak je van het kaartspel bridge, dat nu vooral gespeeld wordt door senioren, ook voor jongeren een meer bruisende sport? Over die vraag boog Erik Kesselring, derdejaarsstudent Business Innovation, zich afgelopen week tijdens de Bridge Bruist Designathon. En met succes, want zijn groepje won de hoofdprijs van 1500 euro.

“En dat terwijl ik tot de Designathon nog nooit van het spel had gehoord”, vertelt hij lachend. “Kaartspellen als poker en pesten kende ik wel, maar bridge niet. Toen ik de opdracht via een docent voorbij zag komen op LinkedIn, dacht ik bij mezelf: ik meld me gewoon aan, dan wordt het vast een leuke dag. En dat werd het ook.”



Breder publiek

Erik deed mee aan de opdracht in het kader van verplichte externe activiteiten voor SLB buiten zijn opleiding om. De designathon vond plaats in Utrecht, waar hij twaalf uur lang met drie groepsgenoten nadacht over een manier om bridge toegankelijker te maken. “Voor een breder publiek, want het wordt nu vooral door ouderen gespeeld, maar ook voor de bestaande spelers. We kwamen erachter dat daar nog wel wat te winnen was”, vertelt de Avansstudent, die via een vragengesprek met experts uit het bridge-veld eerst meer over het spel leerde. Daaruit kwamen een aantal ‘problemen’.



Verplichte cursus

“De eerste drempel was dat een potje bridge meestal drie uur duurt en in etappes wordt gespeeld. Dat is ontoegankelijk. Ook moet je voordat je mag bridgen bij een vereniging eerst een verplichte cursus van drie weken volgen. Pas dan mag je spelen. En dan is ook nog eens het niveauverschil onderling groot, wat voor scheve gezichten zorgt.”





Centrale ruimte

Niet veel later kwam de groep met een oplossing: het oprichten van een nieuw denksportcentrum, waar tien bridgeverenigingen worden samengesmolten tot één grote. “Daar kun je zelf bepalen wanneer je speelt én is er ruimte om ook eens dammen of te schaken. Die verenigingen kampen eigenlijk met hetzelfde probleem, namelijk dat ze veel oudere spelers hebben”, legt Erik rustig uit. “In dat centrum komt ook een speciale ruimte voor de jeugd met een eigen voorzitter en partijbestuur. Het is natuurlijk leuk om met leeftijdsgenoten te spelen, door te centraliseren lukt dat.”



Samen naar Rome

De jury waardeerde de oplossing van Erik en zijn groepsgenoten zeer en beloonde de groep met de overwinning. “Dat was hartstikke leuk. We verwachtten het niet, naar ons idee hadden andere groepjes betere ideeën in de vorm van apps. Maar het triggerde de jury dat wij de verschillende denksporten samen wilden brengen. ‘Waarom niet samen de weg naar Rome vinden, in plaats van allemaal alleen’ was wat ze zeiden”, aldus Erik, die het een leerzame dag vond. Dat zat hem vooral in de samenwerking met ook oudere groepsleden, wat anders is dan bij Avans. Daar werkt hij vooral met studiegenoten van zijn eigen leeftijd aan projecten. “In ons groepje zat de voorzitter van de dambond. Tijdens de onderzoeksfase, waarin we spraken met andere experts, ontstond er een meer informeel gesprek. Hij vertelde zelf ook veel. Bij schoolprojecten werk je met iets meer structuur. Dit was erg interessant.”

De prijs bestaat uit een cheque van 1500 euro, te verdelen over de vier groepsgenoten. Van dat geld gaat de groep sowieso een keer goed uit eten. Ook liggen er plannen om samen te leren bridgen. “Het is best een moeilijk spel, omdat je met teamgenoten samenwerkt. Je moet dus geheime gebaren afspreken”, vertelt Erik, die zijn hand er niet voor omdraait. “Als student Business Innovation hoor je open te staan voor nieuwe dingen. En zeker nu we hebben gewonnen!”