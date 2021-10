Avansstudent Nomdo timmert als producer aan de weg en wint gouden plaat

Nomdo de Heer (niet met zijn gouden plaat)

Derdejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management (ORM) Nomdo de Heer heeft vorige week een gouden plaat gewonnen met zijn beats voor een nummer van de bekende Amerikaanse hiphopartiest Lil Durk. Het nummer werd meer dan vijfhonderdduizend keer verkocht. “Het is sick om zoiets aan je muur te hebben hangen.”

“Dat ik vanuit mijn slaapkamer in Lage Zwaluwe beats maak voor artiesten die miljoenen volgers op Instagram hebben en daar nu zelfs een gouden plaat voor krijg, is wel bijzonder. Het is niet niks”, vertelt Nomdo de Heer nuchter wanneer hem gevraagd wordt hoe het is om nu al zo’n groot succes te boeken. “Ik denk niet dat er veel anderen zijn die kunnen zeggen dat ze zoiets hebben.”



Hobby

Nomdo maakt, als hij niet bezig is met studeren, instrumentale beats voor hiphopartiesten. Dat begon als hobby. “Een paar jaar geleden zag ik op YouTube een video van iemand die beats maakte. Dat leek me ook wel wat, dus installeerde ik een programma om het ook te doen. En ik ben er nooit meer mee opgehouden”, vertelt de derdejaarsstudent. Hij werd steeds een stukje beter in het produceren. Nadat hij een tijdje geleden wat van zijn materiaal opstuurde naar een andere producer, die het op zijn beurt weer doorstuurde naar connecties, begon het balletje te rollen. “Zo kwam ik in contact met Lil Durk.“



Album

Na contact te hebben gehad met het management van de rapper, maakte hij de beat voor het nummer ‘Should’ve Ducked’, voor Lil Durk’s laatste album. Het album zelf won eerder al een gouden plaat, maar nu dus ook het nummer waar de Avansstudent aan meewerkte. “Dat had ik niet verwacht. Dat het album een gouden plaat zou opleveren wel, want het gaat om een grote artiest, maar dat mijn nummer het ook zo goed zou doen niet”, vertelt Nomdo, die de creatieve vrijheid het leukste vindt aan zijn hobby. “Er zijn geen regels, zolang het maar goed klinkt.”

De track waarmee Nomdo zijn gouden plaat won

Het winnen van een gouden plaat betekent niet dat die zomaar even wordt opgestuurd. Anders dan je misschien zou denken, moet je de ingelijste plaat zelf laten maken door een gespecialiseerd bedrijf. En dat kost geld. “Maar ik ben wel van plan dat te doen. Het is sick om zoiets aan je muur te hebben hangen op je slaapkamer”, vertelt de producer, die met de plaat sowieso al een aardig zakcentje heeft verdiend. “Een paar duizend euro vooraf voor de beat zelf, en ik krijg een percentage van het aantal streams op Youtube en Spotify. Hoeveel dat is weet ik nog niet, maar dat zal ook wel weer een paar duizend euro worden.”



Manager

Nomdo is blij met de financiële vergoeding. Hij wil ooit graag fulltime aan de slag als producer. Maar wat ook mooi meegenomen is, is dat de de gouden plaat deuren naar vervolgopdrachten opent. Er zijn immers dingen die slechter op je cv staan. Hij wordt regelmatig benaderd door managers met de vraag of ze hem onder hun hoede mogen nemen. “Daar sta ik wel voor open. Dan kan ik me focussen op het maken van muziek en denken zij aan de betalingen en het onderhouden van contacten. Dat kost namelijk een hoop tijd”, legt hij uit.

Combinatie

Beats produceren combineert de muzikale student met zijn opleiding ORM bij Avans in Breda. Dat is tot nu toe goed vol te houden, zegt hij. “Ik krijg veel tijd om te werken aan mijn bedrijf, de lessen zijn daar ook op ingericht. Dat is erg fijn, voorlopig krijg ik al mijn schoolwerk af.”



In de toekomst wil Nomdo zich ook gaan verdiepen in andere genres dan hiphop. Hij overweegt filmmuziek en muziek voor reclames te maken, een volgens hem grote markt met veel mogelijkheden. En hij droomt van samenwerken met één bepaalde artiest: “Drake, dat is de grootste. Dat zou echt een droom zijn, dan is mijn leven compleet”, vertelt Nomdo. “Lil Durk werkte er in het verleden al mee samen, en de contacten met zijn team heb ik. Dus het is zeker mogelijk!”