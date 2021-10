Babette ging op uitwisseling naar Oost-Europa: ‘Het is zo mooi daar’

Babette Leenhouts, vierdejaarsstudent Chemie in Breda, heeft de smaak te pakken. Nadat ze deze zomer naar Litouwen ging voor een Erasmus+ Youth Exchange, stapte ze eind september in het vliegtuig naar Oekraïne. “Je komt zo op plekken die je anders niet zou zien als student.”

“De Youth Exchanges zijn gekoppeld aan een bepaald thema”, legt Babette uit. Op basis daarvan beslis je of je je wilt inschrijven. Met jongeren uit andere Europese landen werk je aan zo’n thema. Zo maakte Babette tijdens haar laatste exchange met haar groepsgenoten de korte film You are enough over het streven naar perfectionisme.

Interculturele avonden

Tijdens zo’n buitenlandtrip staan ook de culturen van de deelnemende jongeren centraal. “Op interculturele avonden stellen ze hun land voor met filmpjes, een Kahoot-quiz en eten”, vertelt Babette. In de Oekraïne waren vijf nationaliteiten vertegenwoordigd. “Zo leer je over de gewoontes van andere landen.”

Voor Babette zijn de exchanges een mogelijkheid om op plekken te komen die je anders als student niet ziet. “Ik zou niet naar Oekraïne op vakantie gaan, maar het is zo mooi daar. Ik dacht dat het heel Russisch zou aandoen, dat was niet zo. Je komt vooral in de kleine dorpjes in plaats van de grote steden. We hebben gehiket in de bergen, dat was heel intens.”

Ook is het een goede manier om de verschillen tussen landen te ontdekken. “In Litouwen waren bijvoorbeeld de prijzen ongeveer hetzelfde als hier. Maar rondom het kopen van alcohol gelden veel strengere regels. Oekraïne is een stuk armer en bij bijna alle maaltijden staat de aardappel centraal. Ook is het niveau van het Engels van de jongeren een stuk lager, het wordt daar niet op school gegeven.”

Motivatiebrief

Om te mogen deelnemen aan zo’n jongerenuitwisseling, moet je een motivatiebrief schrijven. De instantie die de trip organiseert, bepaalt vervolgens of je mee mag. Ben je uitgekozen, dan kost de uitwisseling je (bijna) niets dankzij EU-subsidies. En alles is geregeld: reis, verblijf en eten. Toch vond Babette het spannend: “Je gaat vliegen met andere jongeren en je weet niet precies waar je terecht komt.”

De laatste keer maakte de Chemiestudent het nog iets spannender voor zichzelf. “Drie dagen voor vertrek realiseerde ik me dat Oekraïne niet bij de EU hoort en dat ik een paspoort nodig had. Ik moest dus een spoedaanvraag doen voor een paspoort. Gelukkig is het allemaal goedgekomen. En ik weet waar ik een volgende keer op moet letten.”

Meedoen aan een uitwisseling is niet alleen een mooie ervaring, het levert je ook een erkend certificaat op dat je weer op je cv kunt zetten. Toch kent bijna niemand de Youth Exchange, merkte Babette. “Maar als ik erover vertel, zijn de reacties enthousiast. Dat moet echt meer onder de aandacht gebracht worden. Ik kan het iedereen aanraden.”