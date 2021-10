Bossche studenten op kamers opgelet: er woedt wéér brand bij schrootbedrijf AVI

Woon je op kamers in de Hambaken, Empel of de Maaspoort in Den Bosch? Sluit dan je ramen en deuren en schakel de ventilatie uit in je woning. Sinds begin van de middag woedt er namelijk voor de tweede keer dit jaar een brand bij schrootbedrijf AVI. De rook trekt momenteel richting deze drie Bossche wijken. Naar verwachting duurt het nog tot middernacht voordat de brand onder controle is.

Een autowrak op het terrein vatte vlam, schrijft het Brabants Dagblad. Daarom is de brandweer met meerdere voertuigen en een blusboot ter plaatse om de brand te blussen. Er zijn korpsen uit Den Bosch, Rosmalen, Oss, Waalwijk en de wijde omgeving aanwezig om te helpen. Ook hangt er een politiehelikopter boven het terrein.

Een half jaar geleden brak er ook al brand uit bij AVI, waarna het schrootbedrijf blusslangen neerlegde en vandaag meteen de brandweer heeft gealarmeerd. De gemeente Den Bosch waarschuwt haar inwoners op hun website en adviseert ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.