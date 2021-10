Drie studenten in een opleidingscommissie vertellen hoe dat is: ‘Je zet je echt in voor de kwaliteit van het onderwijs’

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda, afbeelding ter illustratie

Elke Avansopleiding óf groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). Dat is een groep bestaande uit docent- en studentleden die de academiedirectie adviseert over de bevordering en waarborging van de kwaliteit van de opleiding. Punt stelt drie studentleden van opleidingscommissies die nieuwe leden zoeken aan je voor. ‘’Het mooie is dat je echt invloed hebt.’’

Emma Geervliet, vierdejaarsstudent Commerciële Economie in Den Bosch

‘’Het is fijn dat dit interview er is, want veel te weinig studenten weten dat een opleidingscommissie bestaat en wat we daar precies doen. Dat is zonde, want we hebben invloed. Er wordt echt naar ons geluisterd’’, vertelt student Commerciële Economie Emma Geervliet, die al sinds haar eerste jaar bij Avans lid is.



Kritisch

Toen Emma van het gymnasium naar Avans kwam, had ze veel tijd over. Om extra uitdaging te krijgen, zocht ze naar activiteiten naast haar studie. Een docent vroeg haar lid te worden van de opleidingscommissie en dat er een vacature openstond voor nieuwe leden. Weten wat dat was wist ze niet, maar na een korte uitleg raakte Emma enthousiast. ’’Ik ben kritisch, dat is nodig, en het is een manier om direct invloed te hebben op je eigen studie. Dat leek me wel wat.’’



Als lid van een opleidingscommissie overleg je met andere student- en docentleden, academieraden en de directie. In deze overleggen kijken ze voornamelijk naar de manier waarop ze de kwaliteit van colleges en andere onderwijsactiviteiten van hun academie kunnen verbeteren. Met instemmingsrecht, wat betekent dat de OC mag instemmen met bepaalde onderdelen uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en adviesrecht, wat betekent dat de commissie advies uitbrengt over bepaalde zaken, hebben ze invloed. Wie lid wil worden moet reageren op een officiële vacature, waarbij ook het verzamelen van handtekeningen een onderdeel is. Bij meerdere geïnteresseerden worden verkiezingen gehouden.





Serieus

Als lid van de opleidingscommissie heeft Emma bovenstaande formele rechten, en is ze de tussenpersoon tussen studenten en de opleidingsdirectie. Als studiegenoten iets tegenkomen tijdens hun studie wat niet bevalt, zoals het door corona niet kunnen inzien van online tentamens, kunnen ze zich tot Emma wenden. ‘’Wij bespreken het dan tijdens vergaderingen die meestal eenmaal in het blok plaatsvinden. Daar zitten dan directieleden bij, die laten weten wat ze ervan vinden. Ze nemen ons serieus. Logisch ook, want wat we aankaarten is in het belang van Avans’’, vertelt ze. ‘’Maar het werkt ook andersom. Soms krijgen wij ideeën door vanuit de directie, bespreken ze en geven er een oordeel over met de student als uitgangspunt.’’

Emma Geervliet

Informeel

Het werk vindt Emma ontzettend leuk. ‘’Je krijgt de kans je zegje te doen en beslist mee over je eigen educatie. En je doet veel ervaring op tijdens de vergaderingen. Daar leer je een hoop van. Handig ook voor later, waar dit goed van pas komt’’, meent de Avansstudent. ‘’En het is ook gewoon leuk. Je leert een hoop nieuwe mensen kennen en de bijeenkomsten zijn vaak informeel, waardoor het gezellig is.’’



‘’Soms hebben studiegenoten het idee dat er niet naar ze wordt geluisterd. Dat is niet zo, maar dan moeten studenten ons wel weten te vinden.’’



Studeer jij Commerciële Economie en lijkt het je wat om in de opleidingscommissie te zitten? Er staat een vacature open. Studenten uit elk jaar zijn welkom, al wordt de voorkeur gegeven aan eerstejaars. Bij interesse of meer info kan je mailen naar opleidingscommissie.ce.denbosch@avans.nl.



Martijn de Korte, tweedejaarsstudent Ruimte Ontwikkeling in Tilburg

Ook Martijn is actief in een opleidingscommissie, en wel van zijn academie Bouw en Infra. Voorheen als lid, sinds dit collegejaar zelfs als voorzitter. ‘’De vorige voorzitter, een docent, nam vorig jaar afscheid. Toen werd voorgesteld of het geen idee was om dit keer een student als voorzitter te nemen. Ik was de enige die er al even zat, dus kwamen ze bij mij uit. Dat was wel wat’’, vertelt Martijn, die er wel even over moest nadenken. ‘’Ik vroeg me af of ik wel een voorzitter was. Daarvoor moet je niet alleen meedenken, maar ook aanjagen. De uitdaging zag ik wel, dus zei ik ja.’’



Enquête

Als voorzitter van de commissie heeft de Venlose Avansstudent een leidende rol in de overleggen met andere leden, academieraden en de directie. Op dit moment houdt de groep zich bezig met de inhoudelijke enquêtes die studenten van de academie elke periode ontvangen. Die gaan over evaluaties van de afgelopen periode.

Andere manieren

’’Die ontvangen studenten allemaal in de mail, maar worden niet vaak ingevuld. Als lid van de opleidingscommissie zoeken we naar andere manieren om ze onder de aandacht te brengen, want het onderwijs verbetert als meer mensen die enquêtes invullen’’, vertelt Martijn. ‘’Ook kijken we elk collegejaar naar de toetsregelingen van de examencommissie en OER. Wij mogen daar als opleidingscommissie wat van vinden.’’



Soms klinkt het best taai, dat wat Martijn en zijn collega’s doen. En ja, het lezen van lange documenten is volgens Martijn niet het allerleukste werk, maar het hoort erbij. ‘’Het maak het uiteindelijke werk niet minder leuk. Dat is heel bijzonder, want je gaat diep in de materie. Je zet je echt in voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de academie en komt in contact met veel docenten en studenten van verschillende opleidingen. Heel interessant’’, zegt Martijn, die zich in zijn eerste jaar aanmeldde in het kader van professionaliseringsuren. Hij moest iets naast zijn studie doen, relevant aan Avans. ‘’Affiniteit met kwaliteit heb ik altijd al gehad. Ik draag graag mijn steentje bij om het onderwijs te verbeteren.’’

Martijn de Korte

De komende periode hoopt Martijn vooral de naamsbekendheid van de opleidingscommissie te vergroten. Dat gaat gebeuren met flyers en posters. Studenten die tegen onderwijsgerelateerde zaken in de academie Bouw en Infra aanlopen, mogen hem ook altijd een berichtje sturen.



Wil je lid worden van de opleidingscommissie bij Bouw en Infra? Ook deze academie heeft een vacature openstaan. Die is te vinden in de studiegids van de academie en op Brightspace onder Medezeggenschap. Iedereen is welkom, maar ze zoeken specifiek nog naar duale studenten en studenten Civiele Techniek.



Tom Chermin, derdejaarsstudent Fysiotherapie in Breda

Als eerstejaarsstudent had Tom het al flink druk met zijn studie, werk als klassenvertegenwoordiger, sporten en baantje in de horeca. Toen zijn toenmalige slb’er, die als docentlid in de opleidingscommissie zat, voorstelde of het niets voor hem was om als studentlid zitting te nemen, moest hij daar dus best even over nadenken. ‘’Ook omdat ik niet wist wat het werk precies inhield’’, zegt Tom bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. ‘’Maar dat duurde niet lang. Ik ben graag betrokken bij wat ik doe. In de horeca was ik al eens bedrijfsleider. Ook daar dacht ik na over de kwaliteit van de zaak. Hetzelfde doen voor mijn opleiding leek me wel wat.’’



Aanpassingen in blok

Ook Tom houdt zich net als Emma en Martijn bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Net als zij buigt hij zich over toetsen, vakken en colleges. Zo ook vorig jaar, toen hij van studiegenoten hoorde dat er wat onduidelijkheden waren over een bepaald blok. ‘’Ze vonden dat de afstemming tussen docenten onderling beter kon. Tijdens een vergadering brachten wij dat in, waarna er uiteindelijk aanpassingen in het blok kwamen. Er werd echt wat met onze input gedaan, de kwaliteit van het blok ging omhoog’’, zegt Tom breedlachend. ‘’Dat is het toffe aan dit werk. Je punten worden niet aan de kant geschoven, maar er wordt geluisterd. Ook de docenten om wie het ging reageerden heel goed. En dat doet mij dan weer goed.’’

Tom Chermin

Het verschilt hoeveel uur Tom per week kwijt is aan zijn werk in de opleidingscommissie, maar gemiddeld is het zo’n twee uur. ‘’Het is goed te combineren met mijn studie, stage en sporten. Ik heb nog gewoon een sociaal leven.’’



De commissie zoekt momenteel naar nieuwe studentleden. Volgens Tom is het een absolute aanrader. ‘’Je hebt een stem en daar wordt naar geluisterd. Je leert er ook de instelling Avans goed en snel door kennen. Je hebt veel contact met docenten en soms ook met de directie, waar je een hoop van leert. Dat zijn bovendien goede contacten om te hebben, de lijntjes zijn korter. Goed voor nu, mar ook voor later’’, zegt de Avansstudent, die van plan is het werk tot zijn afstuderen te blijven doen. ‘’Dat zegt wel iets. Ik vind het écht heel leuk!’’



Voor meer info over de opleidingscommissie kan je Avansdocent Ad van Tuijl mailen op alt.vantuijl@avans.nl. De vacature staat ook op Brightspace.