Een regenboogarmbandje voor iedereen

Docente Yasmaine bindt een bandje om bij Isabelle Graafmans

Avans viert vandaag Coming Out Dag met het uitdelen van regenboogarmbandjes. Het armbandje staat symbool voor dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. Ook wordt stilgestaan bij het moment dat lhbtiq+’ers uit de kast willen komen.

Voor tweedejaarsstudenten Fysiotherapie Niels Deinum en Wouter Hendriks is het belangrijk om deze dag stil te staan bij de lhbtiq+’ers. “Ik heb twee ooms die homo zijn en op deze manier draag ik ze een warm hart toe”, zegt Niels. Nog altijd vinden de studenten dat er te lacherig over wordt gedaan. “Bovendien gebruiken mensen het nog als scheldwoord en dat moet niet meer kunnen”, vervolgt de student.

Aandacht die het verdient

Met deze actie vinden ze dat Coming Out Dag de aandacht krijgt die het verdient. “Ik vind het goed dat Avans dit doet. Bij ons op de middelbare school werd er nooit bij stilgestaan. Dat is hier wel anders”, zegt Wouter.

Ook Isabelle Graafmans, tweedejaarsstudent Fysiotherapie, komt een bandje halen. “Ik ben hier omdat ik wil laten zien dat iedereen gelijk is.” Zij draagt haar bandje op aan een vriendin. “Ik doe hem om om haar te steunen in soms moeilijke tijden. Mental support!”

Roze helpdesk

Docent Fysiotherapie Yasmaine Karel is mede-initiator van de armbandjesactie. Ze bindt ze persoonlijk om de polsen van de studenten die langskomen. “Het is goed dat deze actie er is.” Ze maakt zich tevens hard voor de roze helpdesk die Avans sinds vier jaar heeft. “Maar mijn wens is dat er ook echt een fysieke plek komt waar alle lhbtiq+’ers elkaar op Avans kunnen ontmoeten.”

De armbandjes zijn zowel op de Lovensdijkstraat (ingang) als de Hogeschoollaan (HA305) tot 14.00 uur te verkrijgen.