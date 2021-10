Elsevier: veel gouden medailles voor Wageningen, Ede en Tio

Beeld: qimono via Pixabay

Weekblad Elsevier geeft 71 opleidingen in het hoger onderwijs een gouden medaille. Wageningen en Ede slepen er veel in de wacht, net als de vestigingen van particuliere hogeschool Tio.

Dat staat in de editie die vandaag is verschenen. Een ranglijst van beste universiteiten en hogescholen maakt het blad niet meer, dus geen enkele instelling kan claimen ‘de’ winnaar te zijn.

De Christelijke Hogeschool Ede (tien bacheloropleidingen) heeft er vijf die volgens Elsevier goud waard zijn. Wageningen Universiteit wint goud met drie bachelors en vijf masters. De particuliere hbo-instelling Tio heeft acht keer goud, verspreid over vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Hengelo en Utrecht. Bij Avans gaat het om Chemie en Elektrotechniek en de master Animatie in Den Bosch en Chemische Technologie in Breda.

Volgens studenten

Elsevier baseert zich op oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête. Samen met onderzoeksbureau ResearchNed kijken de journalisten wat volgens studenten zelf de beste studies zijn.

Voorheen gebeurde dat op basis van één vraag: hoe tevreden zijn de studenten in het algemeen over hun opleiding? Maar de vragenlijst van de Nationale Studenten Enquête is na allerlei gedoe herzien en dat moment greep Elsevier aan om ook de eigen aanpak om te gooien.

Het blad kijkt nu naar de antwoorden op elf verschillende vragen, vertelt journalist en onderzoeker Ruud Deijkers. De vraag naar de algemene tevredenheid zit erbij, maar ook bijvoorbeeld naar de tevredenheid van studenten over de inhoud, docenten, toetsing en sfeer. Hierdoor is het oordeel volgens hem iets strenger dan voorheen.

Gouden medaille

Een opleiding krijgt een gouden medaille als ze op minstens acht vragen beduidend boven het gemiddelde scoort (één standaarddeviatie). Ze moeten dus in de breedte beter scoren dan andere opleidingen in hun vakgebied.

Online biedt Elsevier meer informatie bij de opleidingen. Het gaat bijvoorbeeld om de kansen op een vast contract na afstuderen en de hoogte van het salaris, maar ook over de uitval en het studiesucces bij opleidingen. Daar staat ook welke opleidingen een zilveren (zes of zeven uitschieters) of bronzen medaille (vier of vijf uitschieters) winnen.

Zilver en brons

Een zilveren medaille is er voor de Avansopleidingen Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek, Fysiotherapie en Human Resource Management in Breda. In Den Bosch zijn dat Business Innovation, Integrale Veiligheidskunde en Technische Informatica.

Accountancy in Breda en Den Bosch en Technische Bedrijfskunde in Den Bosch en Tilburg krijgen brons van Weekblad Elsevier. Net als Bestuurskunde/Overheidsmanagement en Commerciële Economie in Den Bosch en ESSET (Milieukunde) in Breda.