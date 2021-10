Evenementen Vindicat geschrapt na wangedrag van leden

Studentenvereniging Vindicat in Groningen



De Groningse burgemeester is het zat. Omdat leden van studentenvereniging Vindicat zich dit weekend hebben misdragen, heeft hij een groot zeilevenement van de vereniging verboden. Ook andere evenementen zijn voorlopig afgeblazen.

De politie moest vrijdagavond in actie komen na een feest van Vindicat bij een recreatieplas in de stad. RTV Noord meldt dat er een grimmige sfeer ontstond met vechtpartijtjes en vernielingen aan bussen.

De bussen moesten de studenten weer naar het stadscentrum brengen, maar de Vindicat-leden intimideerden buschauffeurs en medepassagiers, hielden zich niet aan de mondkapjesplicht en haalden veiligheidshamers uit de houders. De Mobiele Eenheid (ME) werd opgeroepen om de rust terug te krijgen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Cultuurverandering

Na gesprekken met de politie, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en met Vindicat heeft burgemeester Schuiling van Groningen een groot zeilevenement verboden dat eind deze week zou plaatsvinden. Schuiling schrijft aan de Groningse gemeenteraad dat er een “verregaande cultuurverandering nodig is” bij de vereniging. Hij baalt van “het gebrek aan zelfcorrigerend vermogen”.



Welgemeende excuses

Vindicat biedt “welgemeende excuses aan” en schrijft dat de gebeurtenissen “geen representatief beeld van de vereniging schetsen”. Het bestuur wil alles in het werk stellen om de betrokken leden op te sporen, waarna “gepaste maatregelen” zullen volgen. In samenspraak met de gemeente heeft het besloten om alle Vindicat-evenementen voorlopig op te schorten.



Onder vuur

Vindicat kwam de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws door uit de hand gelopen ontgroeningen, seksisme en ander wangedrag. De vereniging kreeg twee jaar lang geen bestuursbeurzen vanwege die problemen en was niet welkom bij officiële bijeenkomsten van de universiteit en hogeschool.