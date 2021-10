Avansstudenten richten met Going Abroad gratis platform op om internationals wegwijs te maken

Vlnr: Joey de Koning, Rita Venturini en Gunnar van de Weem

Als je als kakelverse internationale student in Nederland terechtkomt, is er een waslijst aan dingen die je moet regelen. Een ov-kaart en studiefinanciering aanvragen, maar ook een bijbaantje vinden. Bij sommige van die dingen helpt Avans, maar het kan nu ook bij gratis platform Going Abroad. Opgericht door tweedejaarsstudenten International Business Joey de Koning, Rita Venturini en Gunnar van de Weem.

“We merkten bij internationale studenten van onze opleiding dat het een vrij groot probleem voor ze is om alles met de benodigde formulieren te regelen zodra ze in Nederland zijn, of als ze nog in hun eigen land zijn. Die verhalen waren niet leuk”, vertelt medeoprichter Joey de Koning. “Wij dachten: volgens mij kunnen we dit probleem tackelen. Wij weten waar je moet zijn om formaliteiten te regelen, hebben daar ervaring mee. Daarom richtten we een paar maanden geleden het platform Going Abroad op.”

Samenwerking met bedrijven

Op het gratis digitale platform is alles te vinden voor internationale studenten die naar Nederland komen of daar net zijn. Op de site staat overzichtelijk, stap voor stap per onderwerp uitgelegd waar je moet zijn om praktische zaken te regelen. En dat is nogal een hoop, sommen de studenten op. “Je inschrijving bij de gemeente, het aanvragen van studiefinanciering, een week- of weekend-ov-kaart, maar ook het vinden van een bijbaantje kan erg lastig zijn als je net nieuw bent”, vertellen de studenten, die samenwerkingen met lokale bedrijven zijn aangegaan. Bedrijven die een vacature hebben waar internationale studenten op kunnen solliciteren, mogen die in ruil voor een vergoeding op de site zetten. Die vergoedingen worden geïnvesteerd in het bedrijf om zo verder te groeien en nog meer internationals te kunnen helpen.



“Dat werkt erg goed, het loopt storm. Per dag krijgen we tientallen berichtjes van geïnteresseerde internationale studenten. En het heeft nog een groot voordeel: op die manier blijft het platform voor de student altijd gratis. Bedrijven investeren graag in studenten die niet uit Nederland komen.”

‘Per dag krijgen we tientallen berichtjes van geïnteresseerde internationale studenten’



Vrienden

Het mag dus duidelijk zijn dat de Avansstudenten het platform niet hebben opgericht om er rijk van te worden. En zeker niet van het geld van de internationale student. “Die hebben het al moeilijk genoeg als ze vanuit een ander land naar Nederland komen. We willen een vriend zijn en aan vrienden vraag je geen geld'” aldus de groep, die het platform in eerste instantie heeft ingericht voor Bredase internationals op Avans. “Maar daar zijn we niet aan gebonden. In de toekomst hopen we het grootste platform van Nederland te zijn, en op korte termijn hopen we dat alle internationals in Breda van ons hebben gehoord.”

Laagdrempelig

Avans zelf biedt ook hulp aan buitenlandse studenten die in Nederland studeren. Toch is wat de Avansstudenten met hun platform doen volgens hen anders dan wat de hogeschool biedt. “Wij geven van student tot student handvaten. Dat is iets minder formeel en laagdrempeliger, iets uitgebreider ook”, zeggen de studenten, die gesprekken hebben lopen met Avans om samen te werken. “Naast de info op de site is er ook de mogelijkheid om met ons persoonlijk in gesprek te gaan om vragen te stellen. Het is onze visie om iedereen goed en uitgebreid te helpen.”



Studie

Het werken aan hun platform gaat wel een beetje ten koste van school, geven ze toe. De volle honderd procent aan hun studie besteden, zit er momenteel niet in. “Maar dat vinden we niet erg. We denken dat hier veel studenten mee zijn geholpen.”



Voorlopig is de groep studenten nog even zoet met het werk dat ze tot nu toe doen. Wel hopen ze in de toekomst nog iets aan hun werkzaamheden te kunnen toevoegen: helpen bij het vinden van woonruimte. “We beseffen dat wij niet de gouden troef in handen hebben, maar willen proberen te helpen bij het vinden van een plek. Of er in ieder geval voor zorgen dat ze niet meer online worden opgelicht.”