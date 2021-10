In ruil voor woonruimte pasten internationals Martin en Paul op de katten van een Britse vrouw

Internationale studenten Martin Zimmermann en Paul Sailer zochten en zochten maar naar woonruimte in Nederland. Toen ze de wanhoop nabij waren, werden ze door een vrouw in Rosmalen benaderd. Als de twee Oostenrijkers op haar huis én twee katten zouden passen terwijl ze zelf in Engeland verbleef, mochten zij in hun huis wonen. Punt ging langs en nam een kijkje. Het hele verhaal lezen? Check dan ons nieuwste magazine, dat vanaf vandaag te lezen is.

Disclaimer: inmiddels is de Britse woningeigenares onverwachts teruggekomen uit Engeland en moeten Martin en Paul wéér op zoek naar nieuwe woonruimte. Heb jij dé tip voor deze twee internationals om weer aan onderdak te komen? Laat het ze weten door te mailen naar mzimme@gmx.at of p.sailer@student.avans.nl.

