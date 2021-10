Koop dit weekend je polsbandje voor 11-11 in Den Bosch

In 2020 waren de straten nog leeg tijdens 11-11. Die beloven dit jaar vol te stromen met feestende carnavalsvierders.

Over drie weken staat de Bossche binnenstad weer op z’n kop tijdens de opening van het carnavalsseizoen. Dit jaar heb je een coronatoegangsbewijs nodig én een speciaal 11-11-polsbandje en embleem om ruim 70 horecagelegenheden binnen te kunnen.

Het polsbandje en het embleem kosten 11 euro, omgerekend zo’n 5 biertjes, en koop je bij de deelnemende horecazaken. Door alleen feestgangers toe te laten die een bandje hebben, hopen de gemeente ’s-Hertogenbosch en horecavereniging 11-11 grip te houden op de drukte.

De polsbandjesverkoopt gaat op 23 oktober van start. Zorg dat je de bandjes op tijd in huis haalt, want op 11-11 zijn ze niet meer te koop. “Dat verhoogt te kans dat het een echt Oeteldonks feest is, zonder mensen die hier ver vandaan wonen”, laat Loek de Grauw, eigenaar van café De Smidse en bestuurslid van de horecavereniging weten aan het Brabants Dagblad. “Bosschenaren kunnen uiteraard wel polsbandjes kopen voor iemand uit een andere plaats.”