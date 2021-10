Langstudeerders bij Avans: Isabel kreeg huidkanker en verlegde focus daarna naar maatschappelijke projecten

Isabel Plessius

Het leven is niet altijd een feestje. Soms lopen dingen anders dan gepland, met alle gevolgen voor bijvoorbeeld je studie van dien. In deze miniserie stelt Punt drie Avansstudenten voor die langer dan vier jaar over hun studie doen. In de eerste aflevering student Bestuurskunde Isabel Plessius, die in haar tweede jaar ontdekte dat ze huidkanker had. Inmiddels zit ze in haar zesde jaar.

Het leven van Isabel Plessius liep op rolletjes. Ze kwam er dan wel pas na een eerste studiejaar Duits achter dat Bestuurskunde beter bij haar past, maar eenmaal aangekomen bij Avans in Den Bosch zat ze meteen op haar plek. En ook privé had ze niets te klagen, met veel vriendinnen en genoeg leuke dingen op de agenda. Dat alles deed ze met een doel voor ogen: premier van Nederland worden. “Al op mijn zesde zei ik dat ik dat graag wilde”, vertelt Isabel.



De Avansstudent leek de richting van Den Haag op te gaan, zeker toen ze in haar eerste jaar haar propedeuse haalde. Tot het moment dat ze in de loop van het tweede jaar een bultje op haar rug voelde. In eerste instantie hoorde ze dat het niets ernstigs was en werd het weggehaald, maar daarna belde het ziekenhuis: ze moest met spoed komen. “Huidkanker, een melanoom. Toen ik dat hoorde, stond mijn leven stil. Ik was opeens een kankerpatiënt. Het vervelende was dat ik eerst ook niet wist hoe diep het zat en of het was uitgezaaid. Dit kan wel eens klaar zijn, dacht ik”, zegt Isabel. “Toen veranderde mijn leven voorgoed.”

Na haar diagnose bleef de gedreven studente uit Zaltbommel mondjesmaat naar Avans gaan. Niet om fanatiek les te volgen en tentamens te maken, maar om even uit haar ziekenhuisbubbel te komen. “Avans werd een plek om mijn gedachtes te verzetten”, aldus de student, die een paar maanden na haar diagnose genezen werd verklaard. Haar lymfeklieren en een stukje rug werden verwijderd. “Maar in die periode kwam ik erachter dat alles relatief was, ook studeren. Vanaf dat moment ben ik er mijn tijd voor gaan nemen, wat achteraf ook wel nodig bleek te zijn.”



Campagneleider

Het gebaande pad verder volgen, was namelijk niet mogelijk. Toen ze in haar derde jaar aan haar stage wilde begonnen, merkte Isabel dat ze daar niet klaar voor was. “Ik was opgebrand, kreeg last van paniekaanvallen. Ik was fysiek dan wel genezen, maar had een flinke psychische klap gehad. De beste versie van mezelf was ik niet”, vertelt Isabel, die vanaf dat moment besloot de focus van haar studie te verleggen naar maatschappelijke projecten. “Ik werd campagneleider voor de VVD in Bommelerwaard en maakte kans om de raad in te gaan, wat uiteindelijk lukte doordat ik genoeg voorkeursstemmen haalde. Daar is veel tijd in gaan zitten.”

Ook ging ze zich inzetten voor de Voedselbank, het dierenasiel, de Rabobank, doet ze nog steeds dingen voor de landelijke VVD en werkt ze nu ook fulltime bij opleidingscentrum Schouten & Nelissen. En in de tussentijd volgde ze ook nog een minor Ondernemerschap én nam ze zitting in het landelijke bestuur van Stichting Melanoom. Haar studie heeft ze dus weer opgepakt, wat ze combineert met al haar andere werk. “Dat papiertje moet je halen”, vertelt de nu zesdejaarsstudent. “Ook al ben je bijna klaar wanneer je om welke reden dan ook tijdelijk iets anders gaat doen. Maak het altijd wel af. Dat ga ik in ieder geval wel doen!”



Tips

Als iemand die langer dan vier jaar over haar studie doet, krijgt Isabel vaak opmerkingen van anderen. Die negeert ze, wat ook haar tip is voor andere studenten die misschien niet in vier jaar afstuderen. “Je bent aan niemand verantwoording schuldig, behalve aan jezelf. In Nederland wordt verwacht dat je alles altijd maar binnen de kaders doet en ergens langer over doen vindt men gek. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als je nog geen relatie hebt”, legt Isabel uit. “Het is jouw leven, jouw tijd en geld. En van niemand anders. Natuurlijk is het klote als duidelijk wordt dat je op een paar studiepunten na niet in vier jaar je diploma haalt, maar wat is nou een of twee jaar op een mensenleven? Zet je schouders eronder, accepteer het en houd goede moed. In de jaren dat ik langer over mijn studie doe, heb ik me ontwikkeld. Spijt heb ik er dus zeker niet van.”



Het doel van Isabel is om in 2022 af te studeren. Daarna gaat ze een master Politicologie doen. En dan? “Dan maak ik graag de zaken af waar ik in de gemeente Zaltbommel aan begonnen ben. En ik sta te trappelen om de landelijke politiek in te gaan. Premier worden wil ik nog steeds!”