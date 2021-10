De Jonge: ook QR-code voor internationale studenten zonder BSN

Foto: Pexels

Het is nog steeds ingewikkeld voor internationale studenten van buiten de EU om aan een coronatoegangsbewijs te komen. Demissionair minister De Jonge wil het hun iets makkelijker maken.

Studenten van buiten de EU krijgen niet altijd een in Nederland geldig certificaat als ze in hun thuisland zijn gevaccineerd en lopen zo het coronatoegangsbewijs in Nederland mis. Daardoor moeten ze zich bij het uitgaan bijvoorbeeld alsnog laten testen.

Het omzetten van het certificaat naar een Nederlands vaccinatiebewijs ziet er vooralsnog zo uit: een student moet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, een burgerservicenummer (BSN) hebben en dan naar de GGD in Utrecht afreizen om het coronatoegangsbewijs te bemachtigen.

Bewijs

Het leidde tot Kamervragen. Hoe kan het dat je met een buitenlands vaccinatiebewijs probleemloos Nederland binnenkomt zonder in quarantaine te hoeven, maar dat je niet meteen een coronatoegangsbewijs krijgt? Volgens demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zijn die situaties niet vergelijkbaar. Bij activiteiten waar een coronatoegangsbewijs gevraagd wordt, is er volgens hem een groter risico op besmettingen.

Hij erkent wel dat er groepen zijn, zoals studenten van buiten de EU, die “moeite hebben met het krijgen van een coronatoegangsbewijs”. Maar hij verwacht op korte termijn mensen zonder BSN nummer sneller te kunnen helpen.

Extra GGD-locatie

Ook komt er een extra GGD-locatie. Bij de GGD in Utrecht zijn al zo’n 24 duizend mensen aan een QR-code geholpen. De GGD in Groningen treft nu ook voorbereidingen om vanaf de tweede helft van oktober buitenlandse vaccinatiebewijzen om te kunnen zetten, meldt De Jonge.

Mogelijk wordt er nog een derde GGD-locatie toegevoegd. Maar “gelet op de specifieke benodigde kennis voor het beoordelen van buitenlandse vaccinatiebewijzen” zal het daar voorlopig bij blijven, verwacht de minister.