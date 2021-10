Minister wil beleggen met DUO-lening niet verbieden

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Maximaal geld lenen bij DUO en ermee beleggen? Onverstandig en zeer onwenselijk, vindt demissionair minister Van Engelshoven. Maar anders dan het CDA ziet ze niets in een verbod.

Het CDA had de minister vragen gesteld over een artikel van De Financiële Student: Rijk worden door beleggen met je DUO-lening. Vlogger Roy, een 21-jarige student in Rotterdam, rekent daarin voor dat studenten in vijf jaar tijd maximaal 66 duizend euro kunnen lenen. Als ze dat bedrag volledig beleggen tegen een gemiddeld rendement van 7 procent, is het na vijf jaar – als het goed gaat – aangegroeid tot ruim 78 duizend euro.

9 procent belegt

Uit recent Nibud-onderzoek blijkt dat 9 procent van de ondervraagde studenten belegt met de studielening. Naar precieze bedragen is niet gevraagd, maar bij Nibud-onderzoek onder mbo-studenten dat in november verschijnt, gebeurt dat wel.

Net als het CDA vindt demissionair minister Van Engelshoven beleggen met een DUO-lening, zeer onwenselijk: “Een studielening is niet bedoeld om te beleggen.” Maar in een expliciet verbod waar het CDA om vraagt ziet ze niets. “Het staat studenten vrij om zelf te beslissen waar zij hun geld aan uitgeven.” Ze vindt dat niet aan de overheid om te bepalen.

Niet te handhaven

Bovendien zou zo’n verbod niet te handhaven zijn, “omdat de overheid dan voor alle studenten moet controleren waar ze hun geld aan uitgeven, maar ook of zij hun geleende geld bijvoorbeeld laten beleggen door anderen, die daartoe wel in staat zijn”.

Wel wil ze dat DUO studenten beter waarschuwt voor de risico’s van beleggen en zal ze ook het Nibud vragen er aandacht aan te besteden.