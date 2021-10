Onderzoek Argos: 80 procent van de kamers te duur

Afbeelding ter illustratie

Van acht op de tien kamers op Kamernet is de huur te hoog. Verhuurders vragen gemiddeld 146 euro per maand te veel. Maar in Enschede zijn de meeste huurders juist goedkoper uit.

Dat blijkt uit onderzoek van programma Argos. De onderzoeksjournalisten keken naar de advertenties op de website Kamernet in de maand september en de eerste week van oktober.

De maximumhuur voor kamers is wettelijk vastgelegd en wordt bepaald door onder andere de oppervlakte van de kamer, het aantal huisgenoten en de gedeelde woonruimte. Dit ‘puntenstelstel’ is bedoeld om kamerhuurders te beschermen tegen een te hoge huurprijs.

Grote steden

Desondanks zijn er volgens Argos met name in Amsterdam en Utrecht nauwelijks kamers te vinden die geprijsd zijn volgens het puntenstelsel: 95 procent van de kamers is daar te duur. In Den Haag, Rotterdam en Groningen is het niet veel beter.

In Enschede houden verhuurders zich nog wel enigszins aan het puntenstelsel. Daar is één op de drie kamers te duur en ligt de gemiddelde huur voor een kamer 45 euro onder de prijs die het puntenstelsel voorschrijft.



Daarmee is Enschede een uitzondering op de grotere steden. Amsterdam is het andere uiterste, daar vragen verhuurders gemiddeld 307 euro per maand te veel.



Schaarste

De hoge huurprijzen hangen samen met de schaarste op de woningmarkt. Begin deze maand bleek het tekort aan studentenwoningen inmiddels opgelopen tot zo’n 26.500 woningen.

Een student is nu gemiddeld 46 procent van zijn inkomen kwijt aan huur, dat is 3 procent meer dan in 2019. Bijna de helft (43 procent) van de thuiswonende studenten gaat niet op kamers omdat de huren te hoog zijn.