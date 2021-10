Parkeervergunning niet meer standaard voor een kamerhuurder in Breda

Niet elke student die in een kamer woont in Breda, heeft automatisch recht op een parkeervergunning. Volgend jaar worden de vergunningen niet meer per huishouden verstrekt, maar per adres. Dat meldt het Brabants Dagblad in een bericht.

Het voorstel komt van wethouder Greetje Bos en is naar de gemeenteraad gestuurd. Nu zouden er namelijk te veel vergunningen gegeven worden waardoor er een te hoge parkeerdruk ontstaat.

De studerende chauffeurs die al in het bezit van een vergunning zijn, hoeven niet bang te zijn de parkeervergunning kwijt te raken. Als het voorstel aangenomen wordt, wil wethouder Bos er een ‘uitsterfbeleid’ van maken. Dat houdt in dat alleen bij nieuwe aanvragen de regel wordt toegepast.