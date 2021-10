Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in olie, gas en kolen

Foto: Johannes Plenio via Pexels

ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs, wil niet langer beleggen in olie, gas en kolen. In de komende anderhalf jaar gaat het pensioenfonds alle aandelen in fossiele brandstoffen verkopen.

Dat heeft het ABP vandaag bekendgemaakt. Actiegroepen proberen de koers van het pensioenfonds voor overheid en onderwijs al jaren te beïnvloeden en ook de universiteiten gingen zich ermee bemoeien.

De aandelen in de fossiele brandstoffen vormen ongeveer drie procent van de totale aandelenportefeuille, met een waarde van 15 miljard euro. Volgens het ABP hoeft de verkoop geen negatief effect op de pensioenen te hebben.

Al decennia waarschuwen klimaatwetenschappers en activisten tegen de opwarming van de aarde door het verstoken van fossiele brandstoffen. Toch zouden pas de laatste klimaatrapporten de doorslag hebben gegeven voor de koerswijziging.

Groenere koers

Eerder wilde het pensioenfonds als aandeelhouder in gesprek blijven met olie- en gasbedrijven om hen tot een groenere koers te bewegen, maar die lijn is verlaten. “We zien onvoldoende kans om met onze invloed als aandeelhouder deze bedrijven de overstap te laten maken van fossiele naar duurzame energie”, is de uitleg. “We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie.”

Het pensioenfonds blijft wel investeren in grootverbruikers van fossiele energie en wil hen stimuleren om sneller de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie, staat in een lijst met vragen en antwoorden. “We kijken hierbij vooral naar bedrijven in de auto-industrie, luchtvaart en elektriciteitsbedrijven.”

Afscheid nemen

Het ABP heeft bovendien aandelen in “winningsinstallaties en opslag van fossiele brandstoffen”, staat in een interview met bestuursvoorzitter Corien Wortmann. “Ook daar willen we afscheid van nemen, maar dat gaat meer tijd kosten.”

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Europa en een van de grootste ter wereld. Werknemers van de overheid en onderwijsinstellingen zijn verplicht aangesloten. Eén op de zes Nederlanders ontvangt nu of in de toekomst een pensioen via het ABP, stelt het fonds.

Klimaatneutraal beleggen

Eerder was het streven om pas in 2050 klimaatneutraal te beleggen. Het ABP wilde geen grote financiële risico’s nemen, was toen de uitleg. “Als we onze beleggers te veel beperkingen opleggen, zou dat wel ten koste van het rendement kunnen gaan.”

Onder meer actiegroep Fossielvrij is blij met het nieuws. “Deze mega overwinning hebben we te danken aan jarenlang actievoeren door onvermoeibare docenten, ambtenaren, waterschappers, wetenschappers, politieagenten en jongeren”, twittert de groep.