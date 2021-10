Sprintje trekken of toch niet? Check de minutenafteller op stations Den Bosch en Eindhoven

Illustratie Daan van Bommel

Reizigers op de stations van Eindhoven Centraal en ’s-Hertogenbosch zien vanaf maandagmiddag over hoeveel minuten hun trein vertrekt. De NS doet een maand lang een proef met een ‘minutenafteller’ op perron 4.

“De minutenafteller geeft aan hoeveel tijd reizigers nog hebben tot aan het vertrek van de trein”, schrijft het Brabants Dagblad. Op de perronborden telt de teller af vanaf vijf minuten, op de borden bij de roltrappen is dit vanaf zeven minuten. Reizigers zijn daar eerder op de hoogte van het aantal minuten dat ze nog hebben voor de trein vertrekt”, meldt de NS.

Het nieuwe snufje moet ervoor zorgen dat reizigers beter geïnformeerd worden, zodat ze een betere inschatting kunnen maken of ze de trein nog halen, met of zonder sprintje te trekken. De NS bekijkt na een maand of de minutenafteller landelijk wordt ingevoerd.

@is_de_roltrap_kapot

Over de roltrappen op station ’s-Hertogenbosch gesproken: een Werktuigbouwkundestudent van Avans houdt samen met vrienden op dit Instagramaccount bij of deze werken of niet. Disclaimer… Ze doen het vaker niet, dan wel.