Student in het buitenland: de liefde voor de Europese Unie én zijn vriendin brachten Christiaan naar Polen

Christiaan de Vries bij zijn universiteit

Vierdejaarsstudent Bestuurskunde Christiaan de Vries verruilde Nederland een maand geleden voor Polen. Daar volgt hij een minor aan de Universiteit in Krakau. Hij vermaakt zich tot nu toe prima in het Oost-Europese land, waar hij samen met zijn Poolse vriendin woont. “Ik voel me meer Europeaan dan Nederlander.“

Christiaan goed verstaan, is tijdens het gesprek best een opgave. Het interview doet hij vanuit de trein op weg naar de universiteit, waardoor de verbinding niet optimaal is. “Elke dag reis ik twee uur vanuit Rzeszów naar Krakau, waar ik studeer, en twee uur terug”, vertelt Christiaan, die het lange reizen er wel voor over heeft. Zijn vriendin uit Polen, die hij in Nederland ontmoette toen ze hier werkte en waarmee hij al een jaar samenwoonde, woont daar namelijk. “We zijn samen naar Polen gegaan en kunnen nu weer samenwonen.”

Europese Unie

Het voorkomen van een langeafstandsrelatie was niet de enige reden dat de Avansstudent naar Polen trok. Want dat hij ooit naar het buitenland wilde voor zijn studie, wist hij al jaren. “Op de middelbare school raakte ik erg geïnteresseerd in politiek en de EU. Ik voel me meer Europeaan dan Nederlander, wilde graag ervaring in een ander Europees land opdoen”, legt Christiaan uit.

Geen frikandelbroodjes

In Polen volgt hij een minor op het gebied van internationale betrekkingen en Europese studies. Hij is vijf dagen per week op de universiteit en vindt zijn colleges erg leuk, vertelt hij. Al is leven in het Oost-Europese land wel wat anders dan Nederland, merkte Christiaan. “Ouderen in Polen kunnen heel onaardig tegen je zijn als je hun taal niet spreekt, dat valt echt op. De jongeren daarentegen zijn dan weer heel vriendelijk. Ook is hier veel meer natuur dan in Nederland. In de weekenden trek ik er regelmatig op uit om te hiken, dat is heel leuk”, zegt de Avansstudent. “Het enige wat ik echt mis zijn frikandelbroodjes. Die heb je hier niet, haha!”

Christiaan op een van zijn hikes, in het Bieszczady-gebergte in Zuidoost Polen

Tweede Wereldoorlog

In zijn tijd in Polen hoopt Christiaan meer te leren over de leef- en politieke cultuur van het land. Polen is de laatste tijd veel in het nieuws, lang niet altijd positief. “Ik wil het de komende tijd vanuit het Poolse perspectief gaan bekijken. In Nederland krijg je alleen negatieve dingen te lezen, nu sta ik er middenin”, zegt de Avansstudent. Daarnaast wil hij genieten van de vele andere dingen die het land te bieden heeft. “In het weekend ga ik graag uit, je hebt hier een hoop kroegen met speciaalbier. Dat is net als in Nederland upcoming. Ook hoop ik nog musea te bezoeken over de Tweede Wereldoorlog, die heb je hier veel. De geschiedenis ligt op straat.”

Voor studenten die net als Christiaan naar het buitenland willen voor een stage of minor, heeft hij wel wat tips. “Het is belangrijk dat je een goede band hebt met je begeleider vanuit Avans. Dan is het makkelijk om te vragen voor eventuele hulp”, zegt hij. “En kijk goed naar alle voorwaarden die bij het aanvragen van een Erasmusbeurs komen kijken. Neem alles goed door en doe voor vertrek research over het land waar je naartoe gaat.”