Student-ondernemer Senna: ‘Bevertje 1 en 2 liggen nu niet in het water, maar het werk gaat gewoon door’

Bevertje 2

Met een vader die een eigen scheepswerf heeft, ‘vaarde’ derdejaars Ondernemerschap en Retail Management Senna Stevens als vanzelf de botenwereld in. Sinds twee jaar staat ze aan het roer van bootverhuurbedrijf ’t Bevertje en verhuurt ze plezierjachten.

“Ik verhuur plezierjachten aan mensen die wél het genot willen van een eigen boot, maar geen geld of tijd hebben voor de bijkomende ‘lasten’ als het onderhoud of het havengeld dat je als booteigenaar hebt of betaalt”, vertelt Senna Stevens. Sinds twee jaar heeft ze twee plezierjachten, geschikt voor vier personen en waarop huurders kunnen overnachten. ‘’Het eerste vaarseizoen begon ik met één jacht en daar kwam afgelopen jaar mijn tweede bij.”

Voor de boten hebben huurders geen vaarbewijs nodig en ze zijn te huur voor een weekend, midweek of volledige week. “Soms is het wel spannend om de boten mee te geven aan mensen die nog nooit hebben gevaren of geen vaarbewijs hebben. Die hoef je namelijk pas te hebben als een boot langer dan vijftien meter is of harder vaart dan twintig kilomter per uur.” Daarom neemt de ORM-student alle tijd voor de instructie die ze geeft aan huurders. “Soms is dat een kwartiertje, als de huurder ervaring heeft met varen, maar soms kan het wel twee uur duren als ik een eindje meevaar bij onervaren huurders. Ik denk dat ik me daarin als bootverhuurder onderscheid; ik wil graag dat een huurder ontspannen en goed voorbereid het water opgaat.”

Senna Stevens

De Bredase Avansstudent vindt het ondernemerschap geweldig. Ooit in loondienst zou ze dan ook liever niet willen. “Een eigen bedrijf en daarnaast een voltijdstudie volgen is pittig, maar nu ik sinds vorig jaar gebruik mag maken van de topondernemersregeling, is het makkelijker te combineren. De voordelen daarvan zijn het stagelopen en afstuderen in je eigen bedrijf en ik heb het gevoel dat docenten me serieuzer nemen nu ik als topondernemer ben aangemerkt. Zo heb ik ook een versoepelde aanwezigheidsplicht. Daardoor kan ik op de maandag en vrijdag, de wisseldagen van huurders van de boot, zelf de boten schoonmaken en weer meegeven aan een nieuwe huurder.”

Tegenslagen

Dat schoonmaken viel in het eerste jaar nog weleens tegen, volgens Senna. “In het eerste seizoen liep ik als ondernemer wel tegen een aantal dingen aan, waar ik uiteindelijk veel van heb geleerd. Zo lag er in mijn boten tapijt, gewoon omdat dat bij iedere boot zo is. Dat bleek eigenlijk helemaal niet praktisch, want zodra een huurder een hond mee aan boord had of er ging een glas cola om, was je behoorlijk lang bezig met schoonmaken. Na het eerste seizoen heb ik er daarom ook een PVC-vloertje ingelegd.”

“Mijn vader en oom, die beiden in de scheepswerf zitten, waarschuwden me al van tevoren voor deze (kleine) tegenslagen”, vertelt Senna. Toch nam ze hen in eerste instantie niet meteen serieus en verwachtte dat het allemaal wel mee zou vallen. “Daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Zo ging er vaker dan ik dacht iets kapot aan de boot, was er lakschade en kreeg ik weleens onenigheid met huurders, omdat ze vonden dat ik de schuldige was. Ik heb zelfs weleens mailtjes van de Rijdende Rechter gehad of ik mee wilde doen aan het programma. Daar heb ik voor bedankt”, blikt Senna terug.

Na het eerste seizoen heeft Senna daarom alle dingen waar ze tegen aanliep meteen aangepakt. “Zoals het schrijven van duidelijke instructies voor op de boot, zodat ik geen onenigheid met huurders meer krijg.” Van het ondernemerschap leert Senna naar eigen zeggen enorm veel. “Je maakt zo’n grote persoonlijke groei door. Dat vind ik waardevol aan het ondernemerschap. Ik zou daarom nooit in loondienst willen, maar altijd in mijn eigen bedrijf willen werken.”

Bevertje 1 en 2 liggen nu niet in het water, maar dat wil niet zeggen dat Senna’s werk stil ligt. Ook buiten het vaarseizoen gaat het werk gewoon door. “Het onderhoud van de boten gebeurt nu en eventuele lakschade pak ik aan, zodat de bevertjes vanaf april weer te water kunnen.”

Vloot uitbreiden

Een aantal toekomstplannen heeft de student al uitgestippeld. “Ik wil graag mijn vloot uitbreiden met sloepen voor dagverhuur en nog meer plezierjachten hebben”, fantaseert Senna. Wat de eerste concrete volgende stap is? “Deze winter wil ik er een derde luxere plezierjacht bij, die geschikt is voor meer dan vier personen.”