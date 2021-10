Studenten ORM steken theebedrijf in duurzaam jasje: ‘We wilden iets bedenken om theedrinken een hipper imago te geven’

De presentatiemiddag in garage Otten

Tweedejaarsstudenten Ondernemerschap & Retail Management in Breda dompelden zich de laatste 7 weken helemaal onder in de wereld van thee. Voor het vak Prototyping werkten ze aan een SDG Challenge om het Nederlandse theebedrijf LocalTea te verduurzamen en moderniseren. Hun eindresultaten presenteerden ze woensdagmiddag in garage Otten tijdens DemoDay.

In de voormalige Bredase autogarage is het op woensdagmiddag een gezellige drukte van studenten die bij elkaars marktkraam komen kijken om te zien wat de andere groep had bedacht en gemaakt. De studenten waren vrij om te bepalen wat ze zouden doen, zolang het maar onder duurzaamheidsdoel 10, 12 of 13 viel. Dat zijn de SDG’s waar LocalTea zelf al veel mee werkt. Het groepje van Denise de Zeeuw, Pepijn Machielsen, Jeppe Schipper en Julian Holleman ging voor 12; verantwoorde consumptie en productie.



Moestuin

“We merkten op dat theezakjes na gebruik altijd nadruppen waardoor alles nat wordt. Daar bedachten we theezakjes voor met bijvoorbeeld een aardbeienzaadje erbij in een apart zakje, wat je na gebruik in de grond kan stoppen. Dan krijg je een leuk plantje en op termijn zelfs een moestuin”, vertelt Julian Holleman. “Zo maak je van theedrinken, wat wij eerlijk gezegd best een suffe activiteit vinden, op een creatieve manier een beleving. En daardoor onthoud je het product.”

Vlnr: Julian Holleman, Denise de Zeeuw, Pepijn Machielsen en Jeppe Schipper



Hipper imago

De groepsgenoten vonden het best pittig om aan het project te werken. Niet alleen doordat ze zelf allemaal geen groot theeliefhebber zijn en er daardoor weinig affiniteit mee hebben, maar ook omdat LocalTea een klein bedrijf is dat al veel bezig is met het behalen van duurzaamheidsdoelen. “Om dan in zeven weken iets te bedenken wat ze nóg beter kunnen doen, vonden we moeilijk”, vertelt Jelle. “Al zat daar ook wel weer de uitdaging in, we wilden echt iets bedenken om theedrinken een hipper imago te geven. Dat maakte het dan weer leuk.”



Design thinking methode

Avansdocent Ralf Mastwijk zag de middag met tevredenheid aan. Die was zo ingedeeld dat alle groepjes zelf presenteerden en bij vijf andere groepjes moesten kijken en hen van feedback voorzien. ‘’Het doel van dit project is om studenten nieuwe waarde te laten creëren voor bedrijven als LocalTea, op een duurzame manier. Dat kan via SDG’s’’, legt hij uit. ‘’Zo dragen studenten iets bij en helpen ze mkb’ers, middels de lastige ‘design thinking-methode’. Daarin verdiepen ze zich eerst uitgebreid in het product en bedrijf, waarna ze oplossingen gaan bedenken voor een zelf gevonden probleem. Dan maken ze een prototype, testen dat in de praktijk en gaan daarna terug naar de tekentafel als dat nodig is. Het prototype is het middel om tot de oplossing te komen, niet het doel. Daarnaast hebben de groepjes een pitch deck gemaakt. Dat zijn acht tot tien slides waarin ze zelf alvast eventuele vragen van opdrachtgevers over het prototype bedenken, en ook beantwoorden. Zo ‘maaien’ ze die alvast weg.’’

Observeren

Dat de gekozen methode lastig was, ondervonden Thijs Notenboom en zijn groepsgenoten Maurice de Leeuw, Lisa Bergman en Amber van den Maagdenberg de afgelopen periode. Ook zij stuitten bij het doen van research naar thee op een probleem: na gebruik werden de verpakkingen telkens weggegooid. “Daar kwamen we achter toen we observeerden hoe onze ouders met het product omgingen”, vertelt Thijs. “Daarop kwamen we met het idee om herbruikbare en bewaarverpakkingen te maken.”

Vlnr: Amber van den Maagdenberg, Lisa Bergman, Maurice de Leeuw en Thijs Notenboom. De chips op tafel van de groep dient om mensen te ‘lokken’.



Statiegeld

De groep ontwikkelde een verpakking van RVS-materiaal, waarop consumenten een abonnement kunnen nemen. Daarmee ontvangen ze eenmalig een bak en op gewenste momenten de theezakjes. Ook zitten er zaadjes bij om een moestuintje mee te maken. “Als de consument hun abonnement wil opzeggen, sturen ze de bak gewoon terug. Er zit statiegeld op, waardoor ze hun geld terugkrijgen. Daarmee ga je verspilling tegen”, aldus Thijs, die met zijn groepsgenoten bij het bedenken van het prototype geregeld terug moest naar de ontwerpfase. “In eerste instantie wilden we een houten bak maken, maar we kwamen erachter dat RVS-materiaal veel langer meegaat. Dat was dus beter. Het was moeilijk om zo te werken, maar uiteindelijk wel leerzaam.”



Wat er met het product van de groep gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel denken ze dat er een toekomst is voor hun bakken. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven, daar zijn ze echt mee bezig.”